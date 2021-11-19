Деньги с карточек исчезают ночью: клиентки Monobank жалуются на работу системы безопасности

Мошенники воруют деньги с карт украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Сразу несколько клиентов Monobank пожаловались, что мошенникам удалось обойти систему безопасности и снять с их карт все деньги.

Об этом люди оставили отзывы на специализированном сайте "Минфин" в течение последней недели.

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Одна из пользовательниц пишет, что ночью с ее карточки было списано 35 тысяч гривен в четыре операции, сначала по 10 тыс., а затем 5.

По словам женщины, Monobank никак не отреагировал на подозрительные транзакции и даже не прислал ни одного сообщения-подтверждения.

"От банка не было ни сообщения, ни подтверждения сделок, ни звонка. До до сих пор тишина. Не пользуйтесь этим банком, это аферисты, за ночь украденные с карты все деньги под ноль", – говорится в отзыве.

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Следующий случай произошел с пользовательницей под ником MariiaV и с ее карточки ночью также списали все деньги.

Большая сумма была также украдена с помощью нескольких сделок и банк на них никак не отреагировал.

"Почему когда в Киеве я хочу произвести оплату на 300 грн, меня не пропускает без подтверждения, а когда в 4 утра у меня начинаются оплаты в Wallmart, Ebay, Aliexpress, Anime Film, Moneymansexxlusive и т. д. то это вообще не выглядит подозрительно и не нужно спрашивать подтверждения?

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Что ответили в Monobank?

Сотрудники службы поддержки среагировали на оба отзыва. Первой жертве мошенников они написали, что все операции прошли с помощью 3DS (подтверждение платежа в приложении) и были отправлены сообщения по каждой из них.

Второй женщине также написали, что банк использует технологию 3DS, однако не все сайты пользуются ею и посоветовали не вводить личные данные на подозрительных сайтах.

"Заявка по этой ситуации находится в работе у наших коллег. Сейчас мы ожидаем, что торговая точка сделает возврат срок до 12 дней. В случае, если точка не выполнит возврат – мы будем готовить пакет документов в платежную систему для отрицания транзакций", – написал Monobank.

Как будут работать банки в красной зоне?

С 21 октября в Украине действуют новые карантинные правила в красной зоне карантина, однако есть перечень учреждений, на которые они не распространяются.

К ним относятся и банковские учреждения, поэтому для их посещения не требуется ни ПЦР-тест, ни сертификат о вакцинации от коронавируса.

Однако старые правила безопасности остаются в силе – в отделении нужно находиться в защитной маске и соблюдать социальную дистанцию.

Раньше мы писали про 10 скрытых функций в приложении Monobank.

"Сегодня" также рассказывали, что с 12 декабря Monobank закроет некоторые виды клиентских карт.