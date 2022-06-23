Деньги превратятся в фантики? Что нужно делать со сбережениями прямо сейчас

Украинцев может накрыть мощный финансовый шторм / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцев может накрыть сразу два кризиса – послевоенный и мировой, поэтому подход к своим тратам лучше пересмотреть.

О том, как это сделать правильно, "Сегодня" рассказали эксперты.

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Итак, по их словам, сейчас лучше потратить деньги на товары долгосрочного пользования и экономить на повседневных тратах.

"Мы живем при галопирующей инфляции, уровни которой – от 10% до 50% в год. Этот вид характерен быстрым обесцениванием гривни, поэтому рядовым украинцам выгоднее не копить, а тратить деньги на все, начиная от автомобилей и холодильников, заканчивая трусами и продуктами питания. Все предельно просто: образуется дефицит товаров, и инфляция разгоняется", – говорит директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

Гончаров советует найти "Кулинарную книгу экономной хозяйки" и научиться меньше тратить на продукты питания.

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А аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак считает, что единственное, что могут сделать для себя украинцы, – это максимально экономить деньги для проживания и пропитания в будущие годы.

"Рецессия, падение экономики, падение банковского сектора и национальной валюты, энергетический кризис и потенциальная невозможность его разрешить – это факторы, которые дают понимание, что работы будет становиться меньше, преступность в стране будет расти, достаточность продуктов для населения будет под вопросом", – поясняет Орыщак.

Как хранить деньги?

Эксперт отмечает, что все осложняет проблема со сбережениями украинцев. Ведь более 50% людей в нашей стране не имеют официальных накоплений.

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А то, что есть "под подушкой" в долларах или гривнях, очень скоро закончится, если цены начнут быстро расти.

Поэтому часть денежных накоплений аналитик советует "конвертировать" в товары первой необходимости.

Алексей Гончаров дал совет: часть средств по возможности хранить в иностранной валюте, например в долларах США и евро, а также надавить на того, кто должен вам какие-то деньги, ведь через несколько месяцев он может остаться ни с чем.

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