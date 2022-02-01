Денег нет? Когда украинцы получат обещанные 500 грн за вакцинацию

Стало известно, как украинцам будут выплачивать деньги за бустерную дозу вакцины / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украинскому правительству пока нечем выплачивать гражданам по 500 гривен за бустерную дозу вакцины от COVID-19, так как деньги еще не заложены в бюджет.

Об этом рассказал в интервью изданию Экономическая правда министр финансов Сергей Марченко.

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По его словам, по 1 тысяче гривен за две прививки от коронавируса получили 7,7 миллиона украинцев. Если представить, что такое же количество людей придет в течение года придут к врачам, чтобы получить бустерную дозу – 3 миллиардов гривен, заложенных в программе "єПідтримка", точно не хватит.

При этом министр уверен, что дополнительно финансировать программу пока что не нужно. По его словам, граждане будут делать бустерную дозу вакцины постепенно.

"Кто-то вакцинировался в декабре, он уйдет не раньше июня-июля. Это откладывает решение этой проблемы на весь год", – объясняет Марченко.

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Кому нужно обязательно вакцинироваться?

Ранее в список профессий были внесены педагоги, работники центральных органов исполнительной власти, местных государственных администраций, также работники стратегически важных объектов.

Раньше мы рассказывали, кого из украинцев будут отстранять от работы за отказ делать прививку от коронавируса, и писали, как сгенерировать новый сертификат после получения бустерной дозы.