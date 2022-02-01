Грошей немає? Коли українці отримають обіцяні 500 грн за вакцинацію

Стало відомо, як українцям виплачуватимуть гроші за бустерну дозу вакцини / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Українська влада наразі не може виплачувати громадянам по 500 гривень за бустерну дозу вакцини від COVID-19, оскільки гроші ще не закладені до бюджету.

Про це розповів в інтерв'ю виданню "Економічна правда" міністр фінансів Сергій Марченко.

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За його словами, по 1 тисячі гривень за два щеплення від коронавірусу отримали 7,7 мільйона українців. Якщо уявити, що така ж кількість людей прийде впродовж року до лікарів, щоби отримати бустерну дозу – 3 мільярдів гривень, закладених у програмі "єПідтримка", точно не вистачить.

При цьому міністр упевнений, що додатково фінансувати програму наразі не потрібно. За його словами, громадяни робитимуть бустерну дозу вакцини поступово.

"Хтось вакцинувався у грудні, він піде не раніше червня-липня. Це відкладає вирішення цієї проблеми на весь рік" , – пояснює Марченко.

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Кому потрібно обов'язково вакцинуватись?

Раніше до списку професій було внесено педагоги, працівники центральних органів виконавчої, місцевих державних адміністрацій, і навіть працівники стратегічно важливих об'єктів.

Раніше ми розповідали, кого з українців будуть усувати від роботи за відмову робити щеплення від коронавірусу, і писали, як згенерувати новий сертифікат після одержання бустерної дози.