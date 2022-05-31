Дефицит овощей в Украине: какие продукты могут исчезнуть с полок супермаркетов

Рассказываем, каких овощей может не хватать / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Война России в Украине отразилась на меню украинцев – часть продуктов просто пропала с полок. От прошлогодних сильно отличаются и цены на ранние овощи. Причем стоимость продукции на оккупированных и подконтрольных территориях могут отличаться в десятки раз.

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, что почем будет на полках магазинов и на рынках в этом году.

Реклама

Урожай за линией фронта

В прошлые годы в конце мая на прилавках появлялись овощи раннего урожая, и цены на них существенно снижались. Но в этом году ситуация иная: ранних овощей мало, и они дорогие.

Объясняют это тем, что большая часть продукции раннего урожая выращивалась в Херсонской и Запорожской областях. Сейчас большая этих территорий находится под оккупацией, поэтому поставить продукцию на подконтрольную территорию оказалось невозможно.

"Есть напряжение по ранней овощной группе, в частности, это молодой лук, морковь, свекла, ведь овощи именно ранней группы выращивали в Херсонской и Запорожской областях", — заявил первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий.

При этом чиновник говорит, что в Украине не ожидается дефицита базовых продуктов. Когда овощи созреют на подконтрольных территориях, они появятся на прилавках.

Реклама

По словам замминистра, фермеры засеяли свеклой большие площади, чем обычно. Не должно быть проблем ни с подсолнечником, ни с картофелем.

Что в теплицах

С тепличными овощами картина очень похожа на ту, что и с ранними овощами. Многие предприятия остались на оккупированных территориях, собрали урожай, но не могут его реализовать.

Специалисты компании Esast-Fruit говорят, что в прошлом году в конце мая оптовые цены на тепличные огурцы в Украине не превышали 10-16 грн/кг, а сейчас они стоят от 45 до 70 грн/кг.

Реклама

При этом на оккупированных территориях свою продукцию производители не могут продать даже за 2-3 грн/кг. Потому что нет гарантий, что продавцы смогут реализовать все имеющиеся объемы продукции.

А на подходе и тепличные помидоры. Если эти области не будут освобождены, то и помидоры останутся гнить. В то же время украинцам придется ждать, когда созреет урожай грунтовых овощей. Это происходит уже ближе к июлю.

Заменить украинскую продукцию поставками импортных овощей из той же Турции достаточно сложно. Дело в том, что раньше поставки проходили по морю. Сегодня вся логистика осуществляется автотранспортом, что сильно увеличивает время и стоимость доставки такой продукции.

Готовьте кошельки

В целом подорожание овощей очень неравномерное. Например, борщовый набор за три месяца войны вырос в цене всего на 7%. То есть овощи старого урожая практически не дорожали.

Поэтому суммарное подорожание продуктов будет, но не таким сильным, как на ранние овощи.

"Украину ожидает подорожание овощей на 10-15% по сравнению с прошлым годом", – заявила аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин.

По ее словам, ценам не дадут вырасти селяне, которые выращивают овощи на своих приусадебных участках. Они помогут преодолеть отсутствие поставок с оккупированных территорий.

"Для украинского рынка характерна высокая доля производства овощей и фруктов на приусадебных участках, благодаря этому рост цен не будет таким ощутимым, потому что не ожидается большого дефицита. Исключением могут стать лишь некоторые категории овощей, например сладкий перец или бахчевые культуры, которые не удастся заменить, выращивая в других регионах Украины", – говорит Светлана Литвин.

Эксперт говорит, что овощи, поступающие из украинских тепличных хозяйств, которые расположены на подконтрольных территориях, также выросли в цене за счет роста стоимости энергоносителей.

"Когда пойдут овощи открытого грунта, цены начнут снижаться. По сравнению с прошлым годом мы почувствуем рост уровня цен на 10-15%", – прогнозирует Светлана Литвин.

Ранее мы писали о том, когда на заправках может появиться бензин. Каким будет курс доллара в ближайшее время, читайте здесь.