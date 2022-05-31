Дефіцит овочів в Україні: які продукти можуть зникнути з полиць супермаркетів

Розповідаємо, яких овочів може не вистачати / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Війна Росії в Україні позначилася на меню українців: частина продуктів просто зникає з полиць. Від торішніх дуже відрізняються ціни і на ранні овочі. Причому вартість продукції на окупованих та підконтрольних територіях можуть відрізнятись у десятки разів.

"Сьогодні" разом з експертами розбиралися, що буде на полицях магазинів і на ринках цього року.

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Урожай за лінією фронту

У минулі роки наприкінці травня на прилавках з'являлися овочі раннього врожаю, а ціни на них значно знижувалися. Але цього року ситуація інакша: ранніх овочів мало, і вони дорогі.

Пояснюють це тим, що більшість продукції раннього врожаю вирощувалася в Херсонській та Запорізькій областях. Наразі більша частина цих територій перебуває під окупацією, тому постачити продукцію на підконтрольну територію неможливо.

"Є напруга з ранньою овочевою групою, зокрема, це молода цибуля, морква, буряк, адже овочі саме ранньої групи вирощували в Херсонській та Запорізькій областях", – заявив перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький.

Чиновник каже, що в Україні, однак, не чекають на дефіцит базових продуктів. Коли овочі дозріють на підконтрольних територіях, вони з'являться на прилавках.

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За словами заступника міністра, фермери засіяли буряком більші площі, ніж зазвичай. Не повинно бути проблем ні з соняшником, ні з картоплею.

Що в теплицях

З тепличними овочами картина дуже схожа на ту, що і з ранніми овочами. Багато підприємств, що залишилися на окупованих територіях, зібрали врожай, але не можуть його реалізувати.

Фахівці компанії Esast-Fruit кажуть, що минулого року, наприкінці травня, оптові ціни на тепличні огірки в Україні не перевищували 10-16 грн/кг, а тепер вони коштують від 45 до 70 грн/кг.

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Причому на окупованих територіях своєї продукції виробники не можуть продати навіть по 2-3 грн/кг. Тому що немає гарантій, що продавці зможуть реалізувати всі наявні обсяги огірка.

А на підході й тепличні помідори. Якщо ці області не буде звільнено, то й помідори залишаться гнити. Водночас українцям доведеться чекати, коли дозріє врожай на ґрунті. Це відбувається вже ближче до липня.

Замінити українську продукцію постачанням імпортних овочів із тієї ж Туреччини досить складно. Річ у тому, що раніше постачання проходило морем. Сьогодні вся логістика здійснюється автотранспортом, що сильно збільшує час та вартість доставляння такої продукції.

Готуйте гаманці

Загалом, подорожчання овочів дуже нерівномірне. Наприклад, ціна на т. зв. борщовий набір за три місяці війни зросла лише на 7%. Тобто овочі старого врожаю майже не дорожчали.

Тому сумарне подорожчання продуктів буде, але не таке сильне, як на ранні овочі.

"Україну очікує подорожчання овочів на 10-15%, порівняно з минулим роком", – заявила аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин.

За її словами, цінам не дозволять стрибнути селяни, які вирощують овочі на своїх присадибних ділянках. Вони допоможуть надолужити брак постачання з окупованих територій.

"Для українського ринку характерна висока частка виробництва овочів та фруктів на присадибних ділянках, тож завдяки цьому зростання цін не буде таким відчутним, бо не очікується великого дефіциту. Винятком можуть стати лише деякі категорії овочів, наприклад солодкий перець чи баштанні культури, які не вдасться замінити, вирощуючи в інших регіонах України", – каже Світлана Литвин.

Також експертка каже, що овочі, які надходять з українських тепличних господарств на підконтрольних територіях, також здорожчали через зростання вартості енергоносіїв.

"Коли почнуться овочі відкритого ґрунту, ціни стануть знижуватися. Порівняно з минулим роком, ми відчуємо зростання рівня цін на 10-15%", – прогнозує Світлана Литвин.

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