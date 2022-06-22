Деблокада Черного моря: как будут отгружать зерно из Одессы

Украинское зерно планируют вывезти из порта в Одессе / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Россию должна прибыть военная делегация из Турции, чтобы обсудить детали формирования зеленого коридора в Черном море.

Как сообщает Reuters, из одесского порта планируют экспортировать украинское зерно на международные рынки.

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После полномасштабного вторжения России в Украине остановился экспорт из черноморских портов, что повлекло за собой глобальный дефицит продовольствия. По инициативе Организации Объединенных Наций Турция должна стать посредником по делу.

Каков план?

Предварительный план предусматривает создание трех "зеленых коридоров" от порта Одессы, откуда будут поставлять украинские пищевые продукты. В течение шести-восьми месяцев должны отгрузить до 35 млн тонн зерна.

Дискуссии по этому вопросу продолжаются. Для окончательного решения, после 27 июня, должны встретиться представители Украины, ООН, Турции и РФ в Стамбуле. Украина выдвинула условием гарантированную безопасность своих портов, а Кремль требует отменить некоторые санкции Запада. Ожидается, что суда начнут вывозить зерно на экспорт в течение месяца после достижения договоренностей.

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Блокировка судов

Российские захватчики заблокировали порты Одесской области. Оттуда сейчас невозможно вывезти агропромышленную продукцию по морю. По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, в портах находится 39 гражданских судов под флагами 14 стран мира.

Власти мониторят ситуацию и уже давно обсуждают возможные пути организации "зеленого коридора" для вывоза продовольствия на мировые рынки. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина согласится на сопровождение зерна любыми кораблями, кроме российских.

Кроме того, в стране среди приоритетов остается сбор урожая. Аграриев должны обеспечить всем необходимым, а промышленность должна работать, несмотря на войну.

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Судьба житницы мира

Активные боевые действия и блокировка портов оккупантами заставили украинских экспортеров переориентировать свои логистические маршруты. Еще с марта зерно вывозят не морем, но до сих пор остается немало нерешенных вопросов.

В правительстве предлагают ввести автомобильные "зеленые коридоры" в Европу по образцу послаблений для бензовозов, чтобы увеличить объемы экспорта. Часть товара вывозят из Украины по железной дороге и речным маршрутам.

Ежемесячно удается наращивать объемы: если в марте продавали за границу 300 тыс. тонн, то в апреле уже 800 тыс., а в мае – 1,75 млн тонн. Ожидается, что удастся увеличить эти показатели до 2,5 млн тонн зерна в месяц. Для сравнения, до войны объемы экспортируемого зерна по морю составляли от 6 до 8 млн тонн в месяц.

Европа и США намерены помочь вывозить украинское зерно к конечному потребителю. Планируется построить временные склады на границе с Польшей. Таким образом, логистика станет проще, а по ЕС товар можно будет развозить автомобилями.

В перспективе могут использовать порты в Гданьске, к которому могут продолжить широкопутную линию из Славкова. Из Польши украинское зерно будут везти в Северную Африку и Ближний Восток.

"Сегодня" ранее писали, что в июне Украина смогла частично прорвать зерновую блокаду и довезти первую партию кукурузы морским путем в Испанию. А также писали, что российские оккупанты продолжают мародерить на временно оккупированных территориях – из Мариуполя кораблями вывозят краденое зерно и металл.