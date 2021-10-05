Дания одобрила запуск "Северного потока – 2"

"Северный поток - 2" поддержала Дания / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Датское энергетическое агентство одобрило введение в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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"Теперь Nord Stream 2 AG выполнила все условия для ввода в эксплуатацию трубопровода", - заявили в агентстве.

Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство "Северного потока – 2" 30 октября 2019 года, а разрешение на эксплуатацию – 1 октября 2020 года.

Когда могут сертифицировать "Северный поток – 2"

Как заявляла представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела, одобрить сертификацию российского газопровода "Северный поток – 2" могут в течение двух месяцев, затем процедура может быть продлена.

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Глава Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что обязательным условием для сертификации "Северного потока-2" является разблокирование доступа европейских покупателей к приобретению российского и центральноазиатского газа на восточной границе Украины.

Также мы писали о том, что "Северный поток – 2" не сможет помочь улучшить ситуацию с газом в Европе этой зимой.