Дали 73 млн евро на развитие зеленой энергетики: кто видит Украину своим ключевым партнером

Украина получит 73 млн. евро и план развития зеленой энергетики / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украина получит еще 73 миллиона евро от Дании на развитие проектов в сфере зеленой энергетики и устойчивого развития страны

Об этом сообщило Министерство иностранных дел после переговоров с главой МИД Дании Йеппе Кофодом.

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На какие именно проекты потратят средства, пока неизвестно, однако министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что датское правительство изучает дополнительные возможности финансовой поддержки.

По его решению, Украина станет ключевым получателем помощи в рамках следующей фазы Датской программы европейского соседства DANEP.

Ранее Кабинет министров заявил, что Украина хочет использовать опыт именно этой европейской страны, как пример развития зеленой энергетики

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В рамках партнерства, Дания разработает для Украины рекомендации, как обеспечить стабильную работу энергосистемы и эффективно внедрять и развивать зеленую энергетику. Больше о развитии альтернативных видов топлива, читайте в нашей спецтеме.

План развития зеленой энергетики в Украине

Служба Госэнергоэффективности разработала и представили план развития возобновляемой энергетики в стране к 2030 году.

Планируется, что к этому моменту Украина должна потреблять энергию из возобновляемых источников на уровне 27%. Особенно много изменений ждут в следующих секторах:

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электроэнергетика – 25%;

отопление и охлаждение – 35%;

транспорт – 14%.

"Сегодня" также писали, как Украина может стать водородным хабом Европы и рассказывали, как складывается ситуация с развитием солнечной энергетики.