Черный рынок лихорадит: что происходит с долларом

Каков курс доллара на черном рынке / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Ситуация с долларом в Украине на черном рынке меняется постоянно. Курс ставит новые рекорды и постоянно растет.
"Сегодня" рассказывают, сколько стоит доллар 21 мая, а также вместе с аналитиком RoboForex Андреем Гойловым объясняют, что является причиной ослабления гривни.
Какой курс на черном рынке
Согласно данным на специализированном сайте "Курс Украины", средний курс продаж составляет 38,24 грн/долл., а курс покупки – 37,25 грн/долл.
К примеру, 19 мая, средний курс продажи на черном рынке составлял 36,5 грн/долл., а курс покупки – 35,9 грн/долл.
Теперь среди некоторых предложений курс продаж превышает 39 грн/долл., а стартует от 37,2 грн/долл.
В общем, ситуация выглядит так:
Что стало причиной ослабления
Андрей Гойлов отмечает, что международная помощь, которую получает Украина, позволит укрепить платежеспособность нашего государства и повысить доверие инвесторов.
В частности, речь идет о такой финансовой помощи:
- 20 мая Украина получила 600 млн. евро макрофинансовой помощи от ЕС;
- ожидается кредит в сумме 9 млрд евро по новой программе ЕС;
- Сенат США поддержал ленд-лиз Украины на 40 млрд долларов.
Если подытожить, то вместе с обещанной помощью от стран "Большой семерки" мы можем получить около 80 млрд. долларов.
Гойлов добавил, что курс еврооблигаций Украины со сроком погашения в 2022 году поднялся до 70% номинала, а это рекорд с начала марта этого года.
Кроме того, по словам эксперта, экономическая активность населения и бизнеса постепенно растет. Это, в свою очередь, вызывает рост спроса на импортные товары, что создало локальный дефицит иностранных валют.
"Купить их напрямую на межбанке практически невозможно, поскольку большую часть потребностей населения удовлетворяет малый и средний бизнес. Все перечисленное стало причиной ослабления курса гривны", – пояснил аналитик.
Он добавил, что косвенно к ослаблению причастно и эмиссионное финансирование Нацбанком расходов госбюджета. Кроме того, НБУ проделывает разные варианты, чтобы вернуться к "плавающему" официальному курсу.
НБУ разрешил банкам продавать валюту по свободному курсу
Ранее "Сегодня" рассказывали, что с 21 мая 2022 года НБУ разрешил банкам не ограничивать свои курсы по продаже наличной валюты. При этом официальный курс гривны по отношению к доллару остается зафиксированным на уровне 29,25 грн/долл.
Это сделали для того, чтобы выровнять условия для банков по сравнению с обменниками будет способствовать повышению эффективности наличного рынка и уменьшению колебаний обменного курса на нем.
Еще одно важное изменение – теперь банки могут сами устанавливать курс, по которому списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами за границей или снимают с карточек наличную валюту.
Как объясняют в НБУ, такие изменения позволят сблизить курс конвертации валюты для украинцев, которые сейчас за границей, и курс покупки наличной валюты для остающихся в стране.
Также эти решения позволят снизить "карточный туризм".
Мы также рассказывали с экспертами, каким может быть курс доллара после такого решения, и что будет с ценами. Читайте также, сколько денег теперь можно снять с карты за рубежом.