Черешню продают по дешевке: какие цены на плоды в пик сезона

Украинские фермеры устанавливают все более низкие цены на черешню / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Несмотря на разгар сезона черешни, украинские садоводы должны снижать цены на свою продукцию.

По информации аналитиков специализированного проекта EastFruit, реализуют косточковые дешевле, чем летом 2021 года, и на это есть несколько причин.

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Во-первых, предложение черешни на украинском рынке оказалось существенно больше, чем ожидали производители. Конкуренция рождает ценопад.

Во-вторых, качество продукции не всегда устраивает покупателей, что также влияет на стоимость черешни. Крупные предприятия сбывают плоды в пределах 25-45 грн за килограмм: за неделю цена упала на 30%.

Война также вызвала проблемы фермерам. Больше всего черешни выращивают в Запорожской и Николаевской областях, значительно пострадавших от действий российских оккупантов. Местные фермеры сейчас не могут вывозить продукцию за пределы области, в связи с частичной временной оккупацией.

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Производители продукции отмечают, что не намерены продавать черешню еще дешевле, поскольку не смогут покрыть затраты на производство. Большинство из них убеждены, что снижение цены не обязательно приведет к повышению продаж черешни.

Оккупанты грабят украинских аграриев

Российские захватчики создают искусственный продовольственный кризис в Запорожской области. В течение месяца у украинских садоводов отбирают урожай, денег за продукцию не дают – обещают отдать позже.

Украинцам не разрешают выехать за пределы временно оккупированных территорий, даже чтобы продать товар. Черешню приходится реализовать на месте.

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Отобранную у них продукцию вывозят и продают по дешевке. Большим производителям предлагают сотрудничество, но никаких гарантий не дают.

"Сегодня" раньше писали, что в аграриев Херсонской области отбирают капусту, редиску, огурцы, томаты, перец и другие сезонные культуры и продают за копейки – по 3-10 грн за килограмм – в Крыму. Это 3-7 раз дешевле себестоимости. В то же время в Запорожской области фермеры тоннами выбрасывают продукты, которые не могут через оккупантов продать в других областях.