Цены зашкаливают: за сколько в Украине продают редкие доллары

Украинцы начали активно продавать антикварные доллары / Фото: olx.ua, Коллаж: Сегодня

Пока русские войска воруют в Украине никому не нужны карбованцы, на украинском рынке активно сбывают антикварные доллары.

Редакция "Сегодня" подготовила подборку актуальных предложений, которые сейчас выставили на популярном сайте с объявлениями.

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Долларовый четвертак-перевертыш, родом из 1974 года, продает Андрей из Чернигова за 100 евро (3,1 тыс. грн). Особенность такой монетки в том, что аверс повернут по отношению к реверсу на 180 градусов. У автора также есть рубли с 1986 года, пенсы и памятные украинские монеты.

Долларовый четвертак-перевертыш / Фото: olx.ua

Виктор из Киева продает 2-долларовые купюры по 200 грн за штуку. Особенность таких купюр в том, что такие банкноты не производили с 1966 по 1976 год, а после возобновления производства, купюры стали скорее объектом для коллекционирования, чем ходовыми деньгами. С 1996 года все еще выпускают банкноты по новому образцу, автор объявления предлагает варианты с 2003 года и позднее. Интересно, что таких постов в сети достаточно много, в среднем люди сбывают 1-долларовые и 2-долларовые купюры по 100-300 грн.

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2-долларовые купюры / Фото: olx.ua

Житель Винницкой области Андрей продает коллекционные 2 доллара. Банкноту изготовили в 1917 году, она находится в отличном состоянии. За такой антиквариат владелец просит 1200 долларов (35,3 тыс. грн.).

Купюра с 1917 года / Фото: olx.ua

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Тернополянин Олег сбывает сувенирные золотые доллары. В наличии есть купюры номиналом от 1 до 50 долларов. За весь лот мужчина просит 250 грн.

Сувенирные золотые доллары / Фото: olx.ua

Одним из самых дорогих предложений являются юбилейные доллары, родом из 1977 года. За банкноту номиналом 2 доллара Владимир из Тернополя просит 450 тыс. грн.

Самая высокая цена за банкноту в 2 доллара / Фото: olx.ua

Михаил из Ивано-Франковска продает доллары целыми пачками. Корешок с сотней 2-долларовых банкнот владелец сбывает за 7350 грн. Автор объявления продает также упаковку 1-долларовых купюр за 3650 грн и убеждает, что имеет пачки с номиналом 5, 10, 20, 50 и 100 долларов.

Пачка из ста банкнот по 2 доллара / Фото: olx.ua

Львовянин Владимир предлагает купить коллекцию мирных долларов – серебряные монеты номиналом 1 доллар, которые чеканили в 1921 – 1928 и 1934 – 1935 годах. В наличии как раз по монете на каждый год, общая стоимость – 800 долларов (23,5 тыс. грн). Свое название они получили благодаря надписи Peace на реверсе.

Коллекция мирных долларов / Фото: olx.ua

Другие достопримечательности на барахолках

Антикварные монеты – не единственное, что активно продают на площадках с объявлениями. Владельцы активно реагируют и на современные тенденции. Например, учитывая ажиотаж вокруг марки, посвященной потоплению крейсера "Москва" и легендарной фразе, начали перепродавать ее.

Себестоимость марки для использования по Украине составляет 23 грн, а для отправки за границу – 1,5 доллара (44,22 грн). Однако предприимчивые украинцы начали сбывать их по 240-250 грн, кое-где цена достигала даже 1000 грн. Некоторые наклеивали марку на тематический конверт и сбывали по 100 грн. В связи с этим, Укрпочта ввела ограничения на продажу марки.

Кроме этого, спросом стала пользоваться васильковская керамика. Речь идет о статуэтках в виде петушка, ставших популярными после фото из Бородянки, где после попадания ракеты в дом уцелел кухонный шкафчик и фигурка на нем. Цены разнятся, минимальная стоимость товара составляет 350 грн, но есть предложения по 2500 – 8000 грн, иногда за майолику просят 30 000 грн.

Ранее мы писали, что Укрпочта выпустит еще одну серию марок, посвященных фразе "Русский военный корабль, иди…", только теперь на них появится штамп "Done", учитывая, что крейсер пошел по назначению. Недавно состоялся благотворительный аукцион, где ту же почтовую марку купили за нереальные деньги – все они пойдут на поддержку ВСУ.