Цены выросли почти на 50%: кто сможет позволить себе квартиру в Киеве

Что будет с ценами на квартиры в Киеве в 2022 году / Фото: Коллаж: Сегодня

За последние полтора года в Киеве на 37% цена первичной недвижимости, то есть новостроек.

Об этом сказал коммерческий директор SAGA Development и основатель M4U Владимир Даниленко в разговоре с "НВ Бизнес".

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По мнению Даниленко, сейчас цены на жилье растут значительно быстрее покупательной способности населения. Это приведет к постепенному понижению спроса.

"В итоге мы придем к тому, что к концу 2022 года показатели вернутся на уровень 2019: распроданность снизится с 67-68% до 40-45%, а годовой рост цены составит 11-13%", – подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что сегодня более 40% украинцев нуждаются в собственном жилье, а вот позволить себе это способны только единицы – 3-5%.

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"При этом снижение цен на жилье в гривне маловероятно — рост благосостояния населения не успевает за ростом цен на недвижимость. Если цены продолжат расти теми же темпами, все меньше людей сможет позволить себе покупку квартиры", – рассказал собеседник.

Около 67% украинцев сдают недвижимость

По данным опроса OLX, около 67% украинцев сдают в аренду разнообразную недвижимость от квартир до технических помещений.

Также опрос выяснил, что 9% арендодателей считают, что каждый арендатор является проблемным.

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Основным доходом сдача недвижимости в аренду только для 29% опрашиваемых. Остальные 71% заявили, что она выступает только финансовой поддержкой.

"Сегодня" выяснили, что спрос на аренду квартир посуточно вырос на 84% в некоторых областях Украины перед новогодними праздниками.

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