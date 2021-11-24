Ціни зросли майже на 50%: хто зможе дозволити собі квартиру у Києві

Що буде з цінами на квартири у Києві у 2022 році / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом останніх півтора року в Києві на 37% зроста ціна первинної нерухомості, тобто новобудов.

Про це сказав комерційний директор SAGA Development та засновник M4U Володимир Даниленко у розмові з "НВ Бізнес".

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На думку Даниленко, наразі ціни на житло зростають значно швидше, ніж купівельна спроможність населення. Це призведе до поступового зниження попиту.

"У підсумку, ми прийдемо до того, що до кінця 2022 року показники повернуться на рівень 2019: розпроданість знизиться з 67-68% до 40-45%, а річне зростання ціни складе 11-13%", – наголосив експерт.

Він також зазначив, що насьогодні понад 40% українців мають потребу у власному житлі, а от дозволити собі це спроможні лише одиниці – 3-5%.

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"При цьому, зниження цін на житло в гривні малоймовірно — зростання добробуту населення не встигає за зростанням цін на нерухомість. Якщо ціни продовжать рости тими ж темпами, все менше людей зможе дозволити собі покупку квартири", – розповів співрозмовник видання.

Близько 67% українців здають нерухомість

За даними опитування OLX, близько 67% українців здають в оренду різноманітну нерухомість, від квартир до технічних приміщень.

Також опитання з’ясувало, що 9% орендодавців вважають, що кожен орендар є проблемним.

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Основним доходом сдача нерухомості в оренду є лише для 29% опитуваних. Інші 71% заявили, що вона виступає лише фінансовою підтримкою.

"Сьогодні" з’ясували, що попит на оренду квартир подобово зріс на 84% у деяких областях України перед новорічними святами.

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