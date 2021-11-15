Цены вырастут? У IKEA начались серьезные проблемы с поставками

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Компания IKEA пока не планирует поднимать цены на свои товары в Украине, однако признает, что все может измениться из-за сбоев в поставках.

Об этом представители магазина рассказали в комментарии Liga.net.

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В начале ноября 2021 года IKEA предупредила о повышении цен на свои товары с 2022 года.

"Трудно предположить, какое влияние будут иметь глобальные перебои на нашу деятельность в ближайшие месяцы", – ответили в украинском представительстве компании.

В IKEA также отметили, что прилагают все усилия для того, чтобы удержать цены на текущем уровне.

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Компания отмечает, что глобальный ассортимент останется неизменным, однако добавляет, что доступность товаров варьируется на разных рынках и даже в магазинах IKEA внутри одной страны.

IKEA изучает возможность увеличения товаров регионального производства, что позволит минимизировать последствия сбоев в поставках.

Новый магазин в Украине

В следующем году в Украину может зайти еще один европейский ретеллер немецкий магазин Lidl.

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Его сравнивают с АТБ и называют главным конкурентом этой торговой сети.

Однако эксперт "Сегодня" Олег Пендзин уверяет, что никакого чуда не произойдет и цены в немецких маркетах будут такие, как повсюду.

"Ценовая ситуация будет формироваться, учитывая общую рыночную ситуацию, то есть никаких сверхдешевых цен там не будет, там будут такие цены, которые есть в Украине".

Первый в Украине магазин IKEA было открыто в Киеве, писали "Сегодня" раньше.

А также сообщали, какие товары европейского маркета Lidl можно найти в Украине.