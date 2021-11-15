Цены на зерно снова выросли: сколько теперь стоит пшеница в Украине

Зерно в Украине подрожало / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине выросла цена на основные зерновые и масличные культуры. 15 ноября стоимость пшеницы 2 класса достигла более 8,5 тыс. грн за тонну, а подсолнечника – более 18,4 тыс. грн за тонну.

Об этом свидетельствуют данные Tripoli.land.

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15 ноября подорожали такие культуры:

Пшеница, 2 класс – 8558 грн за тонну;

Пшеница, 3 класс – 8510 грн за тонну;

Ячмень – 7008 грн за тонну;

Подсолнечник – 18 408 грн за тонну.

В то же время снизились цены на кукурузу (7048 грн за тонну) и сою (14 581 грн).

Лидеры по намолоту зерна

Больше всего зерна намолотили в Одесской области – почти 4,9 млн тонн зерна, в Харьковской – 4,7 млн ​​тонн и в Винницкой – 4,6 млн тонн.

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В то же время соя собрана с площади почти 1,2 млн га, (по Украине 95%) при урожайности 26,4 ц/га, намолочено более 3,2 млн тонн семян.

Напомним, урожайность зерновых культур в 2021 году выросла на 18% по сравнению с прошлым годом. По состоянию на 19 августа аграрии собрали более 31 миллиона тонн зерновых, а это на 11% больше, чем за весь период предыдущего года.