Ціни на зерно знову зросли: скільки тепер коштує пшениця в Україні

Зерно в Україні подорожчало / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні зросла ціна на основні зернові та олійні культури. 15 листопада вартість пшениці 2 класу досягла понад 8,5 тис. грн за тонну, а соняшнику – понад 18,4 тис. грн за тонну.

Про це свідчать дані Tripoli.land.

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15 листопада подорожчали такі культури:

Пшениця, 2 клас – 8558 грн за тонну;

Пшениця, 3 клас – 8510 грн за тонну;

Ячмінь – 7008 грн за тонну;

Соняшник – 18408 грн за тонну.

Водночас знизилися ціни на кукурудзу (7048 грн. за тонну) та сою (14 581 грн.).

Лідери з намолоту зерна

Найбільше зерна намолотили на Одещині – майже 4,9 млн тонн зерна, у Харківській – 4,7 млн ​​тонн та у Вінницькій – 4,6 млн тонн.

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Водночас соя зібрана з площі майже 1,2 млн га (по Україні 95%) за врожайності 26,4 ц/га, намолочено понад 3,2 млн тонн насіння.

Нагадаємо, врожайність зернових культур у 2021 році зросла на 18% порівняно з минулим. Станом на 19 серпня аграрії зібрали понад 31 мільйон тонн зернових, а це на 11% більше, ніж за весь період попереднього року.