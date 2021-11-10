Цены на зерно в Украине снова изменились: сколько теперь стоит пшеница

Основную часть засеянной площади составляет пшеница – 6,2 млн га, или 94% от прогноза

В Украине выросли цены на зерно / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине после подорожания зерновых и масличных культур, которое наблюдалось в течение предыдущей недели, снизились цены на пшеницу (фураж) и на сою. Все остальные культуры или снова подорожали, или же никак не изменились в цене.

Об этом свидетельствуют данные Tripoli.land.

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Подорожали такие культуры:

Кукуруза – 7084 грн за тонну;

Пшеница, 2 класс – 8480 грн грн за тонну;

Пшеница, 3 класс – 8434 грн за тонну;

Ячмень – 6857 грн за тонну;

Подсолнечник – 18 352 грн за тонну.

В Украине остались не засеянными 6% площади

Согласно данным Минагрополитики, озимыми зерновыми в Украине было засеяно 7,3 млн га, что составляет 94% к прогнозной площади. Основную часть засеянной площади составляет пшеница – 6,2 млн га, или 94% от прогноза. Ячменем засеяно 924 тыс. га (91%), рожью – 158 тыс. га (99%).

Лидеры по намолоту зерна

Больше всего зерна намолотили в Одесской области – почти 4,9 млн тонн зерна, в Харьковской – 4,7 млн ​​тонн и в Винницкой – 4,6 млн тонн.

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Аграрии Донецкой и Николаевской областей закончили сбор кукурузы, а самая высокая урожайность по Хмельницкой области – 109,9 ц/га. Подсолнечник собран с площади 6,2 млн га (по Украине 95%) при урожайности 23,8 ц/га, намолочено более 14,7 млн тонн семян.

Также мы писали о том, что урожайность зерновых культур в 2021 году выросла на 18% по сравнению с прошлым годом.