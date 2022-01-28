Цены на транзит взлетят! Прокачка российской нефти через Беларусь станет дороже

Цены на транзит через Беларусь взлетят / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Беларусь повысит тарифы на прокачку российской нефти по своей территории с 1 февраля.

Об этом говорится в официальном документе, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Реклама

Согласно постановлению, тарифы на транзит российской нефти по трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" вырастут на 7,4%:

в польском направлении Унеча (Высокое) – Адамова Застава тариф на прокачку за тонну нетто без НДС будет составлять 418,30 руб. (154,771 грн по курсу 28.01.2022);

(154,771 грн по курсу 28.01.2022); в украинском направлении Унеча (Высокое) – Броды — 179,65 руб. (66,47 грн по курсу 28.01.2022).

При расчете в национальной валюте Белоруси тарифы установили:

0,69 бел. руб. в направлении Речица – Мозырский НПЗ (за тонну нетто без НДС);

11,21 бел. руб. в направлении Речица – Адамова Застава;

1,55 бел. руб. в направлении Речица – Броды;

1,75 бел. руб. в направлении Невель (граница РБ и РФ) – Полоцк;

0,02 бел. руб. в направлении Полоцк – Новополоцк.

Тарифы при расчете в евро тоже будут увеличены:

Реклама

3,50 евро в направлении Адамова Застава – Мозырь – НПЗ.

В общем увеличения для тарифов в российских рублях составит в основном около 7,4%, в евро – 2,9%, в белорусских рублях – около 8%.

Рекордные цены на нефть

Цена на нефть марки Brent 26 января 2022 достигла более 90 долларов за баррель. 28 января до 10:24 по киевскому времени ее максимум достиг 90,21 дол.

Это считается рекордом с октября 2014 года, когда стоимость ископаемого, по данным Минфина, достигла максимума за месяц – 95,54 долл. за баррель.

Реклама

Среди причин роста следует выделить три основных:

напряженные отношения Украины и России;

протесты в Казахстане;

нападения йеменских повстанцев-хуситов на ОАЭ.

По словам руководителя EXANTE Украина Владимира Позния, политическая почва — слишком благоприятная для прогнозов, предусматривающих дальнейшее увеличение цен.

Напомним, что "Газпром" усиливает энергетический кризис путём ограничения поставки природного газа.

Ранее мы также рассказывали, почему Украина станет катализатором падения мировой экономики.