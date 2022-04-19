Цены на топливо в США – за сколько можно купить бензин и дизель

Сравниваем цены на топливо в США и Украине / Фото: Pexels, Коллаж: Сегодня

США стали одной из стран, куда могут временно переселиться беженцы из Украины. Для полноценной жизни в американском обществе нужно авто – это как ежедневные поездки на работу, так и за продуктами в магазин.

Редакция "Сегодня" предлагает узнать, сколько стоит заправить авто в США и какие цены на бензин, дизель и автогаз на украинских заправках.

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Цены на топливо в США

В США несколько отличаются мерки на горючее. Так, вместо литров, американцы пользуются галлонами: 1 галлон = 3,78 литра. Кроме того, на заправках есть дизель и бензин типа Regular (аналог А-92), Mid-Grade (аналог А-95) и Premium (аналог А-98).

Цены зависят не только от АЗС, но и от штата, где продается топливо. Самые низкие цены в Техасе, поскольку там добывают энергоносители. Самые высокие – в Нью-Йорке и Кремниевой долине (Калифорния).

Бензин А-92 продают, в среднем, по 4,1 доллара (121,96 грн) за галлон, или по 1,08 доллара за литр (32,13 грн.).

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За аналог А-95 просят среднюю цену 4,49 доллара (133,56 грн) за галлон, или по 1,18 доллара за литр (35,1 грн.).

Бензин А-98 оценивают, в среднем, по 4,77 доллара (141,89 грн) за галлон, или по 1,26 доллара за литр (37,48 грн.).

Средняя стоимость дизеля составляет 5,1 доллара (151,71 грн) за галлон, или 1,34 доллара за литр (39,86 грн.).

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Цены на топливо в Украине.

На украинских заправках стабилизировались цены, но исчез А-95+. Уменьшилось также и автогаза, в то же время А-92 и обычный А-95 присутствуют фактически на всех АЗС.

Бензин А-95 продают от 33,33 грн/л, средняя цена составляет 34,21 грн/л. Стоимость А-92 стартует от 32,22 грн/л, а средняя на рынке – 33,82 грн/л.

Цены на дизель начинаются с отметки 36,91 грн/л. Средняя рыночная стоимость этого типа горючего достигает 37,86 грн.

Автогаз в настоящее время можно приобрести только на некоторых сетях заправок по цене от 29,6 грн/л. В среднем его продают по 28,49 грн/л.

Ситуация с горючим

Эксперты предупреждают, что скоро в Украине может подорожать автогаз. До этого это был самый дешевый тип горючего, однако в перспективе его стоимость может сравниться с ценами на А-95.

Негативные изменения связывают с продажей сжиженного газа по рекордным показателям. Компания Укргаздобыча 14 апреля сбыла горючее на торгах по цене 57 тыс. грн/тонна.

Учитывая возможный дефицит разных видов бензина во время войны, водители могут миксовать их в двигателе. Ранее сайт "Сегодня" писал о том, повредят ли такие действия автомобилю. Читайте также о ценах на топливо в Словакии по ссылке.