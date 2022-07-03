Цены на топливо продолжают падать: сколько теперь стоит бензин на украинских АЗС

Больше всего подешевел автогаз / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цены на топливо на выходных показали динамику падения. Стоимость горючего постепенно снижалась 2 июля, а 3 июля цены остались фактически на том же уровне, кроме автогаза, который продолжает падать.

Об этом свидетельствуют последние обновленные данные AutoRia.

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Как видим, средняя стоимость А-95+ (по состоянию на 2 июля 2022 года) составляет 52 грн, цена А-95 осталась на уровне 50,61 грн, цена А-92 — на 49,50 грн, стоимость ДТ выросла на 1 коп. и продается в пределах 56,39 грн. Что касается автогаза, то его стоимость 3 июля равна 38,95 грн (уменьшилась по сравнению со 2 июля на 1,35 грн).

В целом 3 июля ситуация на заправках такова:

АЗС и вид горючего АЗС ОККО АЗС WOG АЗС UPG АЗС Shell А-95+ 52 грн - - - А-95 51 грн 51 грн 48,90 грн 50,99 грн А-92 - - - - ДТ 57 грн 57 грн 56 грн 57,99 грн газ 37,99 грн 37,97 грн 37 грн 38,88 грн

Что будет с ценами на топливо в июле?

Раньше мы рассказывали, что то, какими будут цены на горючее в июле, будет сильно зависеть от его наличия на заправках. Как говорят эксперты, бензин и дизель должны снизиться в цене на 1-2 грн за литр в первой половине июля.

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Но такой прогноз справедлив только в том случае, если Россия не нанесет очередных ударов по объектам топливной инфраструктуры страны. По прогнозам, до октября месяца, когда снижается потребление горючего, ситуация на топливном рынке будет оставаться напряженной. И в случае новых атак может возникнуть дефицит или сбой поставок, что тут же приведет к новому росту цен.

"Сегодня" ранее писали, какие изменения для водителей ввела сеть АЗС WOG и рассказывали, какие нововведения начали действовать на дорогах с 1 июля.