Ціни на пальне продовжує падати: скільки тепер коштує бензин на українських АЗС

Найбільше подешевшав автогаз / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Ціни на пальне на вихідних показали динаміку падіння. Вартість пального поступово знижувалася 2 липня, а 3 липня ціни залишилися фактично на тому ж рівні, окрім автогазу, який продовжив падати.
Про це свідчать останні оновлені дані AutoRia.
Як бачимо, середня вартість А-95+ (станом за підсумком 2 липня 2022 року) становить 52 грн, ціна А-95 залишилася на рівні 50,61 грн, ціна А-92 — на 49,50 грн, вартість ДП зросла на 1 коп. і продається в межах 56,39 грн. Що стосується автогазу, то його вартість 3 липня дорівнює 38,95 грн (зменшилась, порівняно з 2 липня, на 1,35 грн).
Загалом 3 липня ситуація на заправках така:
|АЗС і вид пального
|АЗС ОККО
|АЗС WOG
|АЗС UPG
|АЗС Shell
|А-95 +
|52 грн
|-
|-
|-
|А-95
|51 грн
|51 грн
|48,90 грн
|50,99 грн
|А-92
|-
|-
|-
|-
|ДП
|57 грн
|57 грн
|56 грн
|57,99 грн
|газ
|37,99 грн
|37,97 грн
|37 грн
|38,88 грн
Що буде з цінами на пальне у липні?
Раніше ми розповідали, якими будуть ціни на пальне у липні, сильно залежатиме від його наявності на заправках. Як кажуть експерти, бензин та дизель мають знизитися у ціні на 1-2 грн за літр у першій половині липня.
Але такий прогноз справедливий лише в тому випадку, якщо Росія не завдасть чергових ударів по об'єктах паливної інфраструктури країни. За прогнозами, до жовтня, коли знижується споживання пального, ситуація на паливному ринку залишатиметься напруженою. І у разі нових атак може виникнути дефіцит чи збій постачання, що одразу призведе до нового зростання цін.
"Сьогодні" раніше писали, які зміни для водіїв запровадила мережа АЗС WOG і розповідали, які нововведення почали діяти на дорогах з 1 липня.