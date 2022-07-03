Ціни на пальне продовжує падати: скільки тепер коштує бензин на українських АЗС

Найбільше подешевшав автогаз / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ціни на пальне на вихідних показали динаміку падіння. Вартість пального поступово знижувалася 2 липня, а 3 липня ціни залишилися фактично на тому ж рівні, окрім автогазу, який продовжив падати.

Про це свідчать останні оновлені дані AutoRia.

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Як бачимо, середня вартість А-95+ (станом за підсумком 2 липня 2022 року) становить 52 грн, ціна А-95 залишилася на рівні 50,61 грн, ціна А-92 — на 49,50 грн, вартість ДП зросла на 1 коп. і продається в межах 56,39 грн. Що стосується автогазу, то його вартість 3 липня дорівнює 38,95 грн (зменшилась, порівняно з 2 липня, на 1,35 грн).

Загалом 3 липня ситуація на заправках така:

АЗС і вид пального АЗС ОККО АЗС WOG АЗС UPG АЗС Shell А-95 + 52 грн - - - А-95 51 грн 51 грн 48,90 грн 50,99 грн А-92 - - - - ДП 57 грн 57 грн 56 грн 57,99 грн газ 37,99 грн 37,97 грн 37 грн 38,88 грн

Що буде з цінами на пальне у липні?

Раніше ми розповідали, якими будуть ціни на пальне у липні, сильно залежатиме від його наявності на заправках. Як кажуть експерти, бензин та дизель мають знизитися у ціні на 1-2 грн за літр у першій половині липня.

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Але такий прогноз справедливий лише в тому випадку, якщо Росія не завдасть чергових ударів по об'єктах паливної інфраструктури країни. За прогнозами, до жовтня, коли знижується споживання пального, ситуація на паливному ринку залишатиметься напруженою. І у разі нових атак може виникнути дефіцит чи збій постачання, що одразу призведе до нового зростання цін.

"Сьогодні" раніше писали, які зміни для водіїв запровадила мережа АЗС WOG і розповідали, які нововведення почали діяти на дорогах з 1 липня.