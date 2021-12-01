Цены на популярный овощ в Украине упали на пятилетнее "дно"

На рынке спрос на овощ превышает предложение / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине цена на помидоры упала до 5-летнего минимума. В конце ноября томаты стоили 15-20 грн/кг, хотя в предыдущие годы ценник поднимался до 23-29 грн/кг.

Как сообщает AgroTimes, на рынке спрос на овощ превышает предложение, а также в этом году сезон томатов начался немного позже.

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Отечественные производители не поднимают высокую цену и из-за увеличения импорта помидоров. Снизился и спрос, ведь сезон консервации уже завершился.

Если говорить о тепличных томатах, то их часто покупают на салат. Но, украинцы жалуются, что у них неприятный вкус, а овощи быстро портятся.

"Сезон в этом году несколько смещен, а значит, и цены несопоставимы по сравнению день ко дню 2020 и 2021 года. Также есть больший объем ввозимых на продажу томатов, что приводит к более низкой цене. А поскольку сезон соления уже завершился, спрос на томаты уже снизился", – обьяснил руководитель отдела маркетинга рынка "Шувар" Ярослав Алехин.

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В то же время, пока томаты дешевеют, другие овощи – дорожают. На рынках продают:

свеклу по 9-12 грн/кг;

морковь по 7 грн/кг;

капусту – по 7,5-8,5 грн/кг;

картошку по 6 грн/кг.

Что еще подорожает?

К новому году для украинцев на 20% подорожает новогодний стол. Эксперт прогнозирует рост цен на помидоры, огурцы и перец. Также больше будут стоить овощи "борщевого набора".

"Хотя свекла, морковь, лук, капуста до конца года подорожают не так сильно – на 10%. А вот лук может рекордно вырасти в цене. По сравнению с прошлым годом – в 2,5 раза. Кроме того, подорожает мясо. Свинина на 20% , а курятина на 10%", – прогнозирует глава Союза украинского селянства Иван Томич.

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Ранее мы сообщали, что в Украине самое дорогое подсолнечное масло. Оно стало рекордсменом по росту стоимости. Если еще в середине 2020 года оно стоило 34 грн/л, то сейчас его продают по 63 грн/л. Оно за год выросло больше чем на 60%.