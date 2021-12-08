Цены на нефть резко обвалились: что напугало инвесторов

Что происходит с ценами на нефть / Фото: Коллаж: Сегодня

Цены на нефть снизились после непродолжительного периода роста на этой недели, поскольку инвесторы ждут дополнительную информацию о влиянии нового штамма коронавируса Omicron на мировую экономику и спрос на энергоносители.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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В среду, 8 декабря, фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене на 40 центов (0,5%) и торгуются по 75,04 долларов за баррель, а топливо марки WTI упало в цене на 55 центов (0,8%), фьючерсы торговались по 71,50 доллара.

На прошлой неделе цены на нефть резко обвалились, и начали восстанавливаться только в начале этой.

Причиной роста стал оптимизм инвесторов по поводу того, что новая мутация коронавируса не нанесет серьезного экономического ущерба.

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"Прогон по восстановлению прервался, поскольку инвесторы пытались подтвердить полное влияние варианта Omicron перед дальнейшими покупками", – заявил сырьевой аналитик Rakuten Securities Сатору Йошида.

Отмечается, что инвесторы занимают выжидательную позицию. Рынок также обеспокоен напряженной ситуацией между РФ и Украиной, а также ядерными переговорами с Ираном.

Новая угроза Omicron

В конце ноября штамм Omicron имел обратное влияние на фьючерсы и цены на нефть резко взлетели из-за информации о возможном прекращении ОПЕК+ увеличения добычи черного золота.

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Тогда страны отложили технические встречи со своими союзниками, чтобы лучше изучить ситуацию и запланировали провести специальное собрание по этому поводу.

Однако уже на следующий день цены рухнули на трехмесячное дно и обвалились сразу более чем на 3%.

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