Цены на мясо в Украине взлетели: что стоит дороже всего

В Украине выросли цены на продукты, в частности на куриное филе, говядину и свинину. Коллаж: "Сегодня"

В Украине выросли цены на мясо, в частности на куриное филе – 19,6%, говядину – 12,2% и свинину – 4,2%, по сравнению с декабрем 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В конце прошлого года килограмм куриного филе стоял 91,71 грн. В июле 2021 года стоимость поднялась до 109,7 грн за килограмм. То есть за полгода куриное мясо подорожало на 19,6%.

В декабре прошлого года в магазинах и на рынках килограмм говядины продавали за 144,82 грн. В июле этого года цена на него составляла 162,45 грн за килограмм. Таким образом, с начала года говядина подорожала на 12,2%.

Что касается свинины, то она подорожала на 4,2% с начала года. В декабре 2020 года в розничной торговле килограмм этого мяса стоял 115,86 грн, а в июле – 120,67 грн. Так. За полгода свинина подорожала на 4,2%.

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В Украине снова выросли тарифы и цены на продукты: где больше

Потребительская инфляция в Украине в июле в годовом выражении, по сравнению с июлем 2020 года, составила 10,2%, ускорившись с 9,5% в июне. Отмечается, что за январь-июль 2021 года инфляция составила 6,5%. Продукты питания и безалкогольные напитки больше всего выросли в цене:

в Киеве – 10,7%;

Сумской области – 10,4%;

Черкасской области – 9,9%.

Что дорожало и почему:

макаронные, молочные и мясные изделия (из-за роста потребительского спроса и роста расходов на производство: на сырье, энергию и оплату труда);

сырые продукты питания (из-за увеличения расходов на производство, плохих погодных условий);

административно регулируемые цены (подорожание алкогольных напитков – пива и игристых вин, повышение стоимости транспортных услуг и увеличение тарифов авиаперевозчиками).

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