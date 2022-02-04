Цены на хлеб в Украине бьют рекорды: сколько сейчас стоит буханка

Цены на хлеб не останавливаются в росте / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В первые месяцы 2022 года в Украине продолжается тенденция к увеличению цен на продукты. В частности, стоимость хлеба достигла рекордного уровня за последние пять лет.

Соответствующие данные опубликовали на сайте Минфина.

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Сообщается, что сейчас в супермаркетах страны купить 600 грамм хлеба можно почти что за 26 гривен. А месяцем ранее цена колебалась на уровне 25,20 грн.

Дороже стало покупать и нарезной хлеб. Сейчас на такую покупку придется потратить 25,50 грн, а в январе цена была 23,40.

Какая цена на пшеничный хлеб в украинских супермаркетах:

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"Novus" — 23,99 грн;

"Megamarket"— 27,90 грн.

Отмечается, что рост цен на этот вид хлеба начался еще в августе прошлого года. Уже в сентябре его стоимость подорожала на 45 копеек, хлеб стоил 23,40 грн.

Меняются цены и на батон. К примеру, средняя цена батона "Киевского" сейчас – 24,33 грн/500г. В январе ценник на батон составил 23,02 грн/500г. А в супермаркетах хлеб продают по таким ценам:

Auchan – 24,70 грн;

Novus – 23,96 грн.

Также в Украине дорожает ржаной хлеб. В настоящее время в супермаркетах его продают по 31,45 грн. за 950г. Месяцем ранее его цена составляла 30,66 грн/900.

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Рекордные цены на гречку

Кроме хлеба, в Украине существенно выросли цены на гречку. В общем, только за последние полгода популярная крупа подорожала на 15%, и цена за один килограмм приближается к 50 гривен.

Для прекращения удорожания крупы, по словам директора международной ассоциации гречихи Сергея Громового, следует вводить механизмы государственной поддержки, что позволит возобновить внутреннее производство гречки.

Раньше мы рассказывали, как торговые сети поднимают цены на хлеб, и чем это может закончиться.