В Украине дорожают крупы: сколько сейчас стоят гречка, рис и пшено

По сравнению с 2017 годом крупы подорожали почти в 2 раза

В январе в Украине самые популярные крупы стали дороже на пару гривен / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине в первый месяц 2022 года резко выросли цены на крупы. К примеру, за один килограмм гречки сейчас просят чуть больше 50 гривен.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

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По сравнению с декабрем 2021 года, рис, пшено и гречка подорожали на 3-4 гривни.

Сколько сейчас стоят крупы:

пшено – 21,67 грн/кг;

рис длинный – 41,90 грн/кг;

рис круглый – 35,20 грн/кг;

гречка – 50,85 грн/кг.

Подешевел в цене только пропаренный рис: 35,68 грн до 35,23 грн.

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Госрегулирование цен

12 января Кабинет министров Украины принял решение ввести предельный уровень торговой надбавки на некоторые виды продуктов.

Согласно ему, госрегулирование цен касается следующих продуктов:

сахар-песок;

пшеничная мука высшего сорта;

макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта);

молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке);

подсолнечное масло;

куриные яйца категории С1;

птица (куриная тушка);

сливочное масло жирностью 72,5 процента.

Ранее мы рассказывали, что повышение цен на продукты в Украине уже коснулось овощей из так называемого "борщевого набора, и писали, как украинцы переплачивают за хлеб.