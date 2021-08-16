Цены на газ взлетели до рекорда – "Газпром" отказался от дополнительного транзита через Украину

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Российский "Газпром" выкупил всего 4% из предложенной дополнительной твердой мощности транзита через Украину на сентябрь. После этого цена газа в Европе подскочила до 585 долларов за тысячу кубометров. Это новый рекорд с 2018 года. Предыдущий максимум в начале августа-2021 составлял 555 долларов за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные системы бронирования Regional Booking Platform.

Указывается, что на аукцион "Оператора ГТС Украины" были выставлены мощности до 15 млн куб. м в сутки, но выкупленными оказались только 0,65 млн куб. м в сутки.

Как "Газпром" выкупает мощности

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.

В предыдущие месяцы основной объем дополнительного бронирования (свыше 14 млн куб. м в сутки) приходился на ужгородский коридор – ГИС "Ужгород"/"Велке Капушаны". Сейчас эти мощности не были выкуплены совсем.

"Газпром" регулярно бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину и никогда не заказывал дополнительную прерываемую мощность.

Исполнение прерываемой транзитной мощности зависит от технической способности газотранспортного оператора. То есть, в отличие от твердой, это негарантированная мощность.

Напомним, с начала августа "Газпром" резко снизил транспортировку газа по газопроводу "Ямал – Европа", который забронирован у него до конца сентября.

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При этом глава "Оператора ГТС" Сергей Макогон считает, что "Газпром" шантажирует Европу. Макогон считает, что таким образом Кремль добивается роста цен на газ в Европе, а также выбивает у западных партнеров выгодные условия сертификации газопровода "Северный поток – 2".

Ранее Макогон также заявлял, что в случае достройки российского трубопровода "Северный поток – 2" Украина в целом потеряет 5-6 млрд долларов. Впрочем, он заверил, что этот ущерб не станет смертельным для страны.

Подробнее об опасности "Северного потока – 2" узнавайте из сюжета "Сегодня":