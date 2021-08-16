Ціни на газ злетіли до рекорду – "Газпром" відмовився від додаткового транзиту через Україну

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Російський "Газпром" викупив всього 4% з запропонованої додаткової твердої потужності транзиту через Україну на вересень. Після цього ціна газу в Європі підскочила до 585 доларів за тисячу кубометрів. Це новий рекорд з 2018 року. попередній максимум на початку серпня-2021 становив 555 доларів за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані системи бронювання Regional Booking Platform.

Вказується, що на аукціон "Оператора ГТС України" були виставлені потужності до 15 млн куб. м на добу, але викупленими виявилися тільки 0,65 млн куб. м на добу.

Як "Газпром" викуповує потужності

У "Газпрому" на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей в обсязі 40 млрд куб. м – це 109 млн куб. м на добу.

Попередніми місяцями основний обсяг додаткового бронювання (понад 14 млн куб. м на добу) припадав на ужгородський коридор – ГВС "Ужгород"/"Велке Капушани". Зараз ці потужності не були викуплені зовсім.

"Газпром" регулярно бронював додаткову тверду транзитну потужність через Україну і ніколи не замовляв додаткову потужність, що переривається.

Виконання транзитної потужності, що переривається, залежить від технічної можливості газотранспортного оператора. Тобто, на відміну від твердої, це негарантована потужність.

Нагадаємо, з початку серпня "Газпром" різко знизив транспортування газу по газопроводу "Ямал – Європа", який заброньовано у нього до кінця вересня.

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При цьому голова "Оператора ГТС" Сергій Макогон вважає, що "Газпром" шантажує Європу. Макогон вважає, що таким чином Кремль домагається зростання цін на газ в Європі, а також вибиває у західних партнерів вигідні умови сертифікації газопроводу "Північний потік – 2".

Раніше Макогон також заявляв, що в разі добудови російського трубопроводу "Північний потік – 2" Україна загалом втратить 5-6 млрд доларів. Втім, він запевнив, що ці збитки не стануть смертельними для країни.

Детальніше про небезпеку "Північного потоку – 2" дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":