Цены на газ в Европе стремительно рванули вверх: сколько стоит голубое топливо

Цены на газ снова рванули вверх / Фото: Коллаж: Сегодня

Биржевые цены на природный газ в Европе превысили 1350 долларов за тысячу кубометров, что стало самым высоким показателем с начала октября. Тогда стоимость голубого топлива почти достигла рекордных 2 тысяч долларов.

Об этом говорится в данных биржи ICE Futures за 13 декабря.

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Средняя цена ближайшего фьючерса в ноябре составила 945 долларов, а с начала года – 512 долларов.

Скачок выше 1300 долларов комментаторы связывают с громким заявлением министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о невозможности запуска "Северного потока-2".

Что сказала Бербок?

Глава немецкого МИД заявила, что российский трубопровод "Северный поток-2" не может быть запущен в работу, так как нарушает нормы европейского законодательства

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По словам Аннилены Бербок, вопросы безопасности до сих пор не сняты и основой всех последующих переговоров и действий должна служить поддержка суверенитета Украины.

Между тем, запасы газа в европейских газохранилищах – самые низкие за последние пять лет, однако – не критические, уверяет наш эксперт, сопредседатель фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Проблемы могут возникнуть если зима будет более холодной, чем обычно. Тогда нелегко может прийтись и Украине, ведь наши запасы тоже несколько ниже, чем нужно.

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"Сегодня" также рассказывали, что Россия может внезапно прекратить транзит газа через Украину уже этой зимой.