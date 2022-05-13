Цены на автогаз сорвались с цепи – сколько стоит топливо на украинских АЗС

На заправках сильно подорожал автогаз / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На украинских заправках подорожал еще один вид топлива – автогаз. На некоторых АЗС цена подобралась к 40 гривнам за литр.

Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин".

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Согласно им, на АЗС "Нефтек" литр автогаза обойдется вам в 39,99 грн, еще один рекордсмен по стоимости этого топлива – "Укргазвидобування", тут за литр просят ровно 39 грн.

Сеть "Авантаж" подняла цену на 5 грн – до 38,63 гривен за литр.

Дешевле всего автогаз стоит на заправках "Укрнафты" – 31,38 грн/л, и UPG – 31,50 грн/л.

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В Украину завезли американское топливо

По словам министра экономики Юлии Свириденко, на украинских заправках уже продают бензин, привезенный из США. Также наша страна законтрактовала 72 тыс. тонн бензина и 253 тыс. тонн дизеля на европейском рынке.

Министр уверяет, что скачка цен из-за большого объема импортного топлива ждать не стоит, поскольку госрегулирование никто отменять не собирается.

Свириденко рассказала, что ежедневно украинские потребители нуждаются в таких объемах горючего:

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100 тыс. тонн бензина;

250 тыс. тонн дизтоплива;

70 тыс. тонн сжиженного газа.

Политик успокоила, что с каждой неделей ситуация с дефицитом будет выравниваться и скоро от него не останется и следа.

"Сегодня" ранее писали, какие схемы обмана придумали мошенники во время бензинового кризиса, и рассказывали, как заправить авто в период дефицита.