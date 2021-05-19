Цену газа можно снизить: Витренко показал задачи "Нафтогаза"

Глава правления НАКа уверен, что Украине удастся не только отказаться от импорта газа, но и наладить экспорт

Юрий Витренко / Фото: vitrenkolibrary.com

Новоназначенный глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что эффективность госкомпании может вырасти, страна – полностью обеспечить себя своим газом, а рыночная цена газа – снизиться.

Об этом он заявил газете "День".

По словам топ чиновника, для этого нужно:

1. Увеличить добычу природного газа .

2. Освоить новые месторождения на шельфе и разрабатывать большие перспективные месторождения на континентальной части.

3. Увеличить добычу на существующем фонде скважин . Обнаружены искусственные ограничения, которые приводили к недостаточной добыче газа из имеющихся месторождений. Экономический анализ был построен так, что некоторые операции по бурению или добыче были якобы экономически нецелесообразными, если учитывать рентные платежи.

4. Стимулировать энергоэффективность , т.е., газ нужно потреблять экономнее.

5. Если падает потребление и растет добыча, Украина может отказаться от импорта и начать экспорт . Это приведет к снижению цены газа внутри страны.

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Витренко обратил внимание, что важны все компоненты: наращивание собственной добычи, стимулирование энергоэффективности и честная конкуренция. Когда на оптовом рынке цена снижается рыночным способом, на розничном рынке никто не злоупотребляет и не завышает цены, а маржа минимальна – потребители получают справедливую цену.

По его словам, украинцы должны четко видеть, как газ из скважин на месторождениях поступает к ним, как формируется цена, как заплаченные деньги тратятся на добычу. Сколько из них забирает государство на налоги и на ренту.

Глава правления "Нафтогаза" добавил, что не будет никаких посредников и надстроек . Ни одна бизнес-группа не будет иметь преференций в доступе к газу, а наоборот, все сделают так, чтобы все было максимально прозрачно и просто.

Компания "Укргаздобыча" добывает отечественный газ, поэтому будут обеспечены равные условия доступа к нему, чтобы люди видели честную конкуренцию. Кроме того, это станет предохранителем от злоупотребления монопольным положением.

На розничном рынке будет сильный игрок, который всегда будет предоставлять альтернативу. У людей всегда будет возможность покупать у государственной компании по нормальной честной цене, если другие поставщики ее будут завышать, говорит чиновник.

Напомним, ранее Витренко заявил, что экономически обоснованная цена газа для украинцев может быть ниже. Но для этого необходимо создать правильные условия.

Витренко также считает, что "Нафтогаз" может давить на "Газпром" через антимонопольный орган ЕС для переноса точек продажи российского газа европейским компаниям на границу Украина-РФ и удешевления газа для украинцев.

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