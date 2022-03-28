Центробанк выставил "сказочный" курс: что на самом деле происходит с долларом в РФ

Актуальный курс рубля 28 марта / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Курс доллара в государстве-агрессоре несколько опустился, свидетельствуют данные биржи и российского Центробанка.

По информации портала Investing.com, по состоянию на 16:00 28 марта курс доллара к рублю опустился на 3,45%.

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Он составляет 92,66 рубля за доллар, Центробанк на этот понедельник установил курс 95,6 рубля за доллар.

Но вот купить американскую валюту наличными не так просто, поскольку Центробанк ввел соответствующие ограничения.

Купить доллары в России можно только онлайн, а вот за наличным долларом идут на так называемый черный рынок.

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Там расценки совсем другие и найти курс ниже 115 рублей нереально, а более реальным является курс около 140, а кое где более 200 "деревянных".

Что будет с долларом в Украине?

Из-за военных действий в Украине валютный рынок находится под большим давлением и функционирует в основном в западной части страны.

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По данным специализированного портала "Минфин", на этой неделе курс доллара будет находиться на уровне 31 – 32,6 грн в спокойных регионах, а в прифронтовых городах — от 31,60 до 35,00 грн.

Курс евро:

в более спокойных районах Украины — от 35,50 до 38,10 грн

в прифронтовых городах — от 35,00 грн до 40,00 грн

Иногда в обменниках можно увидеть неадекватные котировк – так их недобросовестные владельцы пытаются нажиться на отсутствии конкуренции.

"Сегодня" также писали, стоит ли украинцам покупать доллар на черном рынке, и рассказывали, как Россия ударила воровством в ответ на санкции.