Быстро и надёжно: ТОП-5 способов перевести деньги с Польши в Украину

Есть немало способов перевести средства из Польши в Украину онлайн / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Еще летом этого года посол Украины в Польше Андрей Дещица на всеукраинском форуме "Украина 30. Трудовые ресурсы" заявил, что в соседней стране сейчас работают почти 1,5 млн. украинцев и учатся ориентировочно 50 тыс. наших студентов. Поэтому вопрос перевода средств пока едва ли не самый актуальный.
Поэтому "Сегодня" проанализировал, какие существуют способы перевода средств из Польши в Украину, и как это сделать быстро, надежно, а главное — безопасно.
В Украине существует немало таких онлайн-сервисов. Они отличаются скоростью перевода, суммой комиссии, уровнем безопасности и т. д. Мы выбрали пять самых популярных.
IdeaBank
Idea Bank Spółka Akcyjna —банк в Польше, начавший свою деятельность в 1991 году. Идея Банк находится под контролем Getin Holding и Getin Noble Bank. С его помощью находящиеся в Польше украинские граждане могут быстро отправить деньги на родину.
Перевод осуществляется с зарплатного или текущего счета в Getin Bank — счет "Пpocти Зacaды". Получить деньги можно на карту Blanche Transfer, открыть которую следует в отделении IdeaBank.
Среди преимуществ:
- злоты конвертируются в гривны бесплатно. Сама процедура зачисления является бесплатной тоже,
- деньги доступны уже на следующий день,
- перевод можно сделать онлайн (когда счета открыты).
Недостатки:
- комиссия за снятие на территории Украины 1%,
- комиссия по обслуживанию счетов (если открыть их, но не пользоваться ежемесячно).
Альфа-Банк
Отправка средств в Украину с помощью этого сервиса возможна из 51 страны. Денежный перевод средств из Польши можно оформить независимо от типа карты и банка-эмитента.
Сервис переводов работает круглосуточно и доступен владельцам карт VISA и MasterCard. Воспользоваться им можно на сайте банка или через мобильное приложение Alfa-Mobile Украина.
Отправителю достаточно указать номер карты в Украине, а также минимум дополнительной информации о себе и получателе: ФИО и адрес. Размер комиссии составляет 2% и минимум 2 евро. Также отправитель может воспользоваться услугой отправки СМС получателю с уведомлением о перечислении денег.
Monobank
На карты Monobank можно получать платежи через европейскую систему SEPA. Еще в марте 2019 года соучредитель monobank Дмитрий Дубилет объявил, что эта система быстрее и дешевле, чем SWIFT.
Как это работает? Владельцу польской карты необходимо сделать международный валютный перевод на номер счета в формате IBAN. Комиссия составляет 5 злотых за 100 евро.
Деньги поступят на счет (как минимум) за один рабочий день. Практика показывает, что иногда необходимо более трех.
TransferGo
Перевод с помощью TransferGo производится в течение 3 дней без комиссии. Можно сделать срочный перевод, но нужно будет заплатить комиссию. Стоимость перевода зависит от того, когда деньги будут получены:
- в течение дня без комиссии,
- в конце рабочего дня 9,99 злотых,
- быстрый перевод за 30 мин 14,99 злотых,
- утром на следующий рабочий день 14.99 злотых.
Как перевести деньги на карту ПриватБанка:
- зарегистрироваться на сайте TransferGo,
- заполнить данные о переводе: сумму в злотых, степень срочности (минимальное время ожидания 30 мин), последние четыре цифры номера украинской карты ПриватБанка, на которую будут зачислены деньги и номер мобильного телефона, на который зарегистрирована карта в банке,
- перевести злотые со своей польской карты на счет, который покажет transfergo после заполнения данных перевода,
- деньги поступят на указанную карту ПриватБанка.
Spoko
Польский сервис переводов Spoko позволяет переводить деньги из 28 стран.
Отправлять можно в местной валюте по любой банковской карте Европы и Великобритании. Получить – на банковский счет, карту или мобильный телефон в 15 странах. Среди них Украина, Белоруссия, Россия, Грузия, Казахстан, Индия, Бразилия, Филиппины и другие.
При желании можно забрать деньги наличными в отделениях сервиса. Есть удобное мобильное приложение, которое упрощает процесс переводов и позволяет производить их круглосуточно. Комиссия – 2% (минимум 7 злотых).
Среди преимуществ:
- всегда выгодный курс,
- фиксированная комиссия за перевод при отправке на карту ПриватБанка, а также отсутствие комиссии за начисление на карту для выплат,
- возможность отправки на любимые банки Украины,
- многоязычная служба поддержки в Viber, Facebook и онлайн-чат на сайте,
- безопасная официальная платежная система.
Работа в Польше
В этом году Польша нуждается в украинцах больше, чем в прошлом. Спрос на рабочую силу среди украинцев вырос на 90%.
Работники нужны на производственные предприятия – пищевой и перерабатывающей промышленности, производство пластмассовых изделий, логистические центры, склады, строительство. Это те сектора экономики, где работают около 80% украинцев в Польше.
В этом году возобновили работу отели и рестораны, тогда как в прошлом большую часть времени были закрыты, а рестораны работали на вынос. Эти отрасли столкнулись с дефицитом кадров, так как люди переквалифицировались и начали работать в других областях.
Сейчас много работы для украинцев в логистике. Польша является крупным логистическим центром в Европе, который привлекает все больше компаний для размещения своего бизнеса.
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