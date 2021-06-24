Был замминистра и нардепом, а теперь пришел в "Нафтогаз". Что известно об Алексее Рябчине

Алексей Рябчин будет работать в "Нафтогазе". Коллаж: "Сегодня"

У главы "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко появился новый советник. продолжаются кадровые перестановки. Алексей Рябчин стал советником председателя правления компании по вопросам развития низкоуглеродистых бизнесов и зеленого курса ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза Украины".

Как сообщается, Алексей Рябчин будет помогать с реализацией корпоративной стратегии Группы Нафтогаз, которая предусматривает, что будущее компании будет на трех бизнес-платформах:

газовый бизнес;

поставки конечным потребителям;

низкоуглеродистые бизнесы.

"Он будет работать над налаживанием постоянной взаимодействия по вопросам развития низкоуглеродистых бизнесов и EU Green Deal с органами государственной власти, международными организациями, представителями органов государственной власти США и стран-членов ЕС, аналитическими центрами и средствами массовой информации", - отметили в компании.

Алексей Рябчин. Фото: "Нафтогаз Украины".

Реклама

Кто такой Алексей Рябчин

Алексей Рябчин получил образование в Донецком национальном университете и Сасекский университете (Великобритания). Имеет ученую степень кандидата экономических наук.

Он работал советником вице-премьера по евроинтеграции и министра защиты окружающей среды, заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды, возглавлял подкомитет по энергоэффективности комитета ТЭК Верховной Рады Украины VIII созыва.

Читайте также: Перешел из "Укрнафты" в "Нафтогаз". Кто такой Маврикий Калугин и чем он будет заниматься

Алексей Рябчин был переговорщиком от Украины на климатическом саммите ООН, работал в частном бизнесе и участвовал в реализации ряда международных инициатив по низкоуглеродистому развитию, преподавал в отечественных и зарубежных университетах.

Ранее сообщалось, что в "Нафтогаз" назначили экс-нардепа Светлану Залищук.