Будет большой обвал цен? Что произойдет со стоимостью недвижимости в Украине

Что будет с ценами на аренду / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Уже сейчас можно утверждать, что до конца 2022 года рынок недвижимости не восстановится до показателей, которые были до начала полномасштабной войны с российским агрессором. Однако понемногу компании оживают и небольшие сдвиги все-таки есть.

Но что будет с ценами? О них в материале "Фокуса" рассказал Юрий Хапко, управляющий партнер TOTUM LF и адвокат.

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В разных городах ситуация будет отличаться

По состоянию на май в Киеве и вокруг него единичные компании восстанавливают строительные проекты и работы. Немного более оживленный процесс в западных регионах страны, в частности во Львове. Однако все еще из-за неопределенности люди не готовы инвестировать в проекты, которые достроят не менее чем через полгода.

В Одессе из-за постоянных обстрелов РФ этот рынок вообще стал. Однако не останавливались работы по строительству жилья для внутренне перемещенных лиц.

Поэтому ввиду этих факторов эксперт говорит, что в Киеве падения цен на недвижимость можно ожидать не менее 30-40%.

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"Особенно это касается недорогих сегментов, которые покупали с целью дальнейшей сдачи их в аренду. Даже сейчас, когда столица уже вроде бы "оживает", пустыми остаются более 40% таких квартир, а цены на аренду упали более чем наполовину", – объяснил Хапко.

Что касается Одессы, то ситуация будет похожей, но все может улучшиться перед курортным сезоном 2023 года.

"А вот во Львовском регионе, как и на всем западном направлении, еще в январе и феврале цены на арендную недвижимость выросли на 20%. Если боевые действия затянутся дольше сентября, то цены там возрастут не менее еще на 20-30%", – добавил эксперт.

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Хапко отметил, что делать прогнозы по рынку торговой недвижимости сейчас сложно, а вот цены на аренду офисных площадей восстановятся только наполовину.

Где в Украине самые высокие цены на аренду квартир

Ранее "Сегодня" писали, что в Ужгородской области цены подскочили на 225%. Это самый большой рост стоимости аренды жилья по сравнению с октябрем 2021 года.

Дальше по удорожанию идет Черновицкая область, где цены на аренду увеличились на 156%. А вот самое большое падение цен на аренду по Украине произошло в Киеве – стоимость уменьшилась на 11%. Изменения можно увидеть в Одесской (-21%), Херсонской (-8%) и Николаевской (-5%) областях.

Мы также писали, что в марте 2022 года спрос на посуточную аренду жилья стал рекордным, в 15 раз больше, чем в прошлом. Читайте, где и за сколько можно снять жилье в сутки.

"Сегодня" рассказывали и о том, сколько стоит купить новую квартиру на Закарпатье, и каковы цены на недвижимость на первичном рынке на Буковине.