Будет больше денег? Как рождаемость влияет на пенсии

В стране 24 млн человек трудоспособного возраста / Фото: Коллаж: Сегодня

В последнее время в Украине говорят, что в стране все меньше рождается детей, а увеличивается количество пенсионеров. Из-за этого в недалекой перспективе может возрасти нагрузка на Пенсионный фонд, а пенсии выплачивать станет проблематично.

Экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева в интервью "Фактам" объяснил, действительно ли демографическая ситуация Украины влияет на пенсии.

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Политик объяснил, что сейчас в Украине единый социальный взнос платят чуть больше 12 млн человек. А в стране 24 млн человек трудоспособного возраста.

По его словам, в Украине:

3 млн человек освобождены от уплаты ЕСВ согласно действующему законодательству;

2 млн человек являются безработными;

3 млн человек уехали за границу, где работают на постоянной основе;

3-5 млн человек работают в тени.

Рева объяснил, что улучшение демографической ситуации существенно не повлияет на увеличение количества плательщиков единого социального взноса.

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"Представим, что в Украине вместо 24 млн человек трудоспособного возраста стало 100 миллионов. Что это изменит для Пенсионного фонда, если ЕСВ опять же будут платить те же 12 млн граждан? Как увеличение рождаемости поможет улучшить состояние пенсионного обеспечения в Украине? Ответ более, чем очевиден – никак", – сказал он.

Кому повысили пенсии?

С 1 января в Украине пересчитали пенсии для ликвидаторов и пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

Кому увеличили минимальные выплаты:

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тем, кто получил I группу инвалидности – до 6000 грн;

тем, кто получил II группу инвалидности – до 4800 грн;

тем, кто получил III группу инвалидности – до 3700 грн.

Также в январе повысили пенсии и 9% женщин, которые родились до 1962 года. Всего в течение 2022 года в Украине ожидается 12 повышений выплат пенсионерам. Среднегодовой размер пенсии составит 4533 грн.

Ранее мы сообщали, что с 1 января 2022 года для некоторых украинцев повысят пенсионные выплаты. Произведут перерасчет пенсий в начале 2022 года лишь трем категориям украинцев.

Напомним, что несмотря на то, что в 2022 году предусмотрено несколько этапов повышения пенсий, многие украинцы получат пенсию, размер которой меньше фактического прожиточного минимума.