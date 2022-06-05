Борщ в Украине не устает дорожать: как война меняет цены на продукты

Продукты в Украине серьезно подорожали за время войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Индекс стоимости приготовления украинского борща продолжает дорожать во время войны. Готовить традиционное украинское блюдо становится все дороже.
Об этом свидетельствует новый индекс борща от экспертов BRDO.
Отмечается, что еще в феврале стоимость 4-порционной кастрюли составляла 81,84 грн, а в июне – уже 95 грн. Дороже стали практически все ингредиенты, кроме картофеля. Продукты подорожали "от незначительных" 7,7% до существенных 22,56%".
В лидерах по дороговизне — капуста, которая подорожала с 24,34 грн до 29,83 грн. Далее следуют:
- свинина (400 гр) – со 102,16 грн до 124,95 грн;
- морковь (150 гр) – с 20,24 грн до 23,9 грн;
- свекла (400 гр) – с 22,95 грн до 26,82 грн;
- сметана (100 гр) – с 30,52 грн до 32,87 грн.
Подешевел только картофель. За 500 гр нужно заплатить11,88 грн, хотя до большой войны — 14,87 грн.
В Украине будет дефицит продуктов
Так как РФ оккупировали четвертую часть территории Украины, где фермеры выращивали сладкий перец (а это 25% на территории Херсонской области), существенный дефицит будет именно с этим овощем. Хотя основную часть сладкого перца для продажи (93%) выращивали именно в индивидуальных хозяйствах.
Именно из-за оккупации украинцы фактически потеряли рынки сбыта и свой единственный доход, а Украина, в общем, – большую часть урожая теплолюбивых овощей.
Для того чтобы преодолеть дефицит сладкого перца, в Украине предлагают расширить площадь выращивания на подконтрольных территориях и увеличить объем импорта продукции. В 2021 году в Украину импортировали овощи преимущественно из Турции.
Ранее мы рассказывали, грозит ли украинцам массовый дефицит товаров, и писали, как нехватка соли повлияет на Европу и мир в целом.