Борщ в Україні не втомлюється дорожчати: як війна змінює ціни на продукти

Продукти в Україні серйозно подорожчали за часи війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Індекс вартості приготування українського борщу продовжує дорожчати під час війни. Готувати традиційну українську страву стає все дорожчою.

Про це свідчить новий індекс борщу від експертів BRDO.

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Зазначається, що ще у лютому вартість 4-порційної каструлі становила 81,84 грн., а в червні – вже 95 грн. Найдорожчими стали практично всі інгредієнти, крім картоплі. Продукти подорожчали від незначних 7,7% до суттєвих 22,56%.

У лідерах з дорожнечі — капуста, яка подорожчала з 24,34 грн. до 29,83 грн. Далі йдуть:

свинина (400 гр) – зі 102,16 грн. до 124,95 грн.;

морква (150 гр) – з 20,24 грн. до 23,9 грн.;

буряк (400 гр) – з 22,95 грн. до 26,82 грн.;

сметана (100 гр) – з 30,52 грн. до 32,87 грн.

Варити борщ в Україні все дорожче

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Подешевшала тільки картопля. За 500 гр потрібно заплатити 11,88 грн, хоча до великої війни — 14,87 грн.

В Україні буде дефіцит продуктів

Оскільки РФ окупували четверту частину території України, де фермери вирощували солодкий перець (а це 25% на території Херсонської області), суттєвий дефіцит буде саме з цим овочем. Хоча основну частину солодкого перцю на продаж (93%) вирощували саме в індивідуальних господарствах.

Саме через окупацію українці фактично втратили ринки збуту та свій єдиний дохід, а Україна загалом – більшу частину врожаю теплолюбних овочів.

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Щоб подолати дефіцит солодкого перцю, в Україні пропонують розширити площу вирощування на підконтрольних територіях та збільшити обсяг імпорту продукції. 2021 року в Україну імпортували овочі переважно з Туреччини.

Раніше ми розповідали, чи загрожує українцям масовий дефіцит товарів, і писали, як нестача солі вплине на Європу та світ загалом.