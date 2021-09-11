На "Новой почте" могут запретить получать посылки в почтоматах

Украинцы больше не смогут получать заграничные посылки через абонентские ящики в своих домах или почтоматы / Фото: Коллаж: Сегодня

Финансовый парламентский комитет утвердил законопроект, в котором содержатся новые требования к получателям международных посылок. Теперь чтобы получить свою посылку придется предоставить почтовому оператору копию паспорта и идентификационного кода (ИНН).

Законопроект появился на портале Рады.

О чем законопроект

Авторы законопроекта уверены, что документ позволит ужесточить борьбу с контрабандой в Украине. Для этого хотят повысить эффективность таможенного контроля и оформления международных отправлений.

Законопроект должен создать условия для удешевления и облегчения администрирования и учета отправлений. Для этого хотят внедрить электронные реестры отправлений, а все данные для них должны подавать операторы и экспресс-перевозчики.

Почтовые операторы против

Почтовые операторы уже заявили, что в Украину контрабанда поступает через границу, а не через посылки и операторов.

"Через почтовых и экспресс-операторов контрабанда не поступает. Это невозможно. Они – "белые" компании с е-реестрами, которые подаются в таможню. Плюс, при экспресс-доставке нет возможности каким-то образом провести груз, который не будет задекларирован или неоформлен", – заявил директор "Новая Почта Глобал" Юрий Беневитский, передает UBR.ua.

По его словам, на границе уже 30 лет процветает контрабанда. Порой появляются подозрения, что экспресс-операторы провезли контрабанду, но в конечном счете эти догадки "никак не подтверждались".

На почтах произойдет коллапс

В любом случае, после принятия закона, украинцы больше не смогут получать заграничные посылки через абонентские ящики в своих домах или почтоматы. А это создаст длинные очереди в отделениях "Новой почты" и других почтовых операторов.

Кроме того, увеличится время выдачи конкретного заказа. Поскольку работнику отделения надо будет не только проверить документы, а и внести все данные в реестр.

Таким образом, система доставки будет практически парализована по всей стране у всех операторов доставки. А от этого пострадают лишь клиенты, которые заказывают товары для себя.

Система не готова к сбору данных

Беневитский отметил, что на данном этапе логистическая компания в Украине не готова ни к сбору, ни к верификации данных пользователей. Больше того, когда клиенты покупают товар на торговой площадке, у них не запрашивают копии паспорта или идентификационного кода, так как это незаконно.

"Если мы начнем собирать эти данные, то вопрос: как мы будем это верифицировать? У нас миллионы посылок в месяц. Как собрать со стольких людей паспортные данные? И как проверить, что это именно те люди? Верификация проходит на моменте покупки, а не при доставке или таможенном оформлении", – утверждает Юрий Беневитский.

Он уверен, что новый закон просто-напросто лишит украинцев возможности скупаться на международных e-commerce площадках.

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