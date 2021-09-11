На "Новій пошті" можуть заборонити отримувати посилки в почтоматах

Українці більше не зможуть отримувати закордонні посилки через абонентські скриньки в своїх будинках або почтомати / Фото: Колаж: Сьогодні

Фінансовий парламентський комітет затвердив законопроект, в якому містяться нові вимоги до одержувачів міжнародних посилок. Тепер щоб отримати свою посилку доведеться надати поштовому оператору копію паспорта та ідентифікаційного коду (ІПН).

Законопроект з'явився на порталі Ради.

Про що законопроект

Автори законопроекту впевнені, що документ дозволить посилити боротьбу з контрабандою в Україні. Для цього хочуть підвищити ефективність митного контролю та оформлення міжнародних відправлень.

Законопроект повинен створити умови для здешевлення і полегшення адміністрування та обліку відправлень. Для цього хочуть впровадити електронні реєстри відправлень, а всі дані для них повинні подавати оператори і експрес-перевізники.

Поштові оператори проти

Поштові оператори вже заявили, що в Україні контрабанда надходить через кордон, а не через посилки і операторів.

"Через поштових та експрес-операторів контрабанда не надходить. Це неможливо. Вони – "білі" компанії з е-реєстрами, які подаються в митницю. Плюс, при експрес-доставці немає можливості якимось чином провести вантаж, який не буде задекларовано або неоформлено", – заявив директор "Нова Пошта Глобал" Юрій Беневітський, передає UBR.ua.

За його словами, на кордоні вже 30 років процвітає контрабанда. Часом з'являються підозри, що експрес-оператори провезли її, але в кінцевому рахунку ці здогади "не підтверджувалися".

На поштах станеться колапс

У будь-якому випадку, після прийняття закону, українці більше не зможуть отримувати закордонні посилки через абонентські скриньки в своїх будинках або почтомати. А це створить довгі черги у відділеннях "Нової пошти" та інших поштових операторів.

Крім того, збільшиться час видачі конкретного замовлення. Оскільки працівникові відділення треба буде не тільки перевірити документи, а й внести всі дані в реєстр.

Отже, система доставки буде практично паралізована по всій країні у всіх операторів доставки. А від цього постраждають лише клієнти, які замовляють товари для себе.

Система не готова до збору даних

Беневітський зазначив, що на даному етапі логістична компанія в Україні не готова ні до збору, ні до верифікації даних користувачів. Більше того, коли клієнти купують товар на торговому майданчику, у них не запитують копії паспорта або ідентифікаційного коду, так як це незаконно.

"Якщо ми почнемо збирати ці дані, то питання: як ми будемо це верифікувати? У нас мільйони посилок в місяць. Як зібрати зі стількох людей паспортні дані? І як перевірити, що це саме ті люди? Верифікація проходить на моменті покупки, а не при доставці або митному оформленні", – стверджує Юрій Беневітський.

Він впевнений, що новий закон просто-напросто позбавить українців можливості скупатися на міжнародних e-commerce майданчиках.

Раніше ми повідомляли, що: