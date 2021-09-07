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На "Новой почте" украинке отказались пометить хрупкую посылку – что стало причиной

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
7 сентября, 10:20
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Маркировка "стекло" делается только на фирменные коробки
Почтовый оператор отследит посылку и ее состояние / Фото: коллаж "Сегодня"
Почтовый оператор отследит посылку и ее состояние / Фото: коллаж "Сегодня"

Украинка пожаловалась в Сети на то, что ей в одном из харьковских отделений почтового оператора "Новая почта" отказались пометить хрупкую посылку.

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Об этом она написала на странице "Новой почты" в Facebook.

"Сегодня отправляла ребенку в коледж посылку-продукты. Мне было отказано в наклейке "стекло" т.к.коробка не фирменная. Интересно, мой ребенок получит осколки или целые продукты", – говорится в сообщении.

В "Новой почте" оперативно ответили женщине – объяснили, что маркировка "хрупкое" делается только на фирменные коробки.

"Маркировка "хрупкое" делается только на фирменные коробки. Все же надеемся, что посылочка прибудет целой и невредимой. Если возникнут проблемы – пишите, ведь мы всегда здесь и готовы помочь", – сообщили представители компании.

Кроме того, у женщины спросили, что именно она отправляла и номер отправления попросили, чтобы отследить его.

Международные переводы Western Union

В начале августа 2021 года "Новая почта" объявила о сотрудничестве с международной платежной системой Western Union. Клиенты украинской компании теперь смогут отправлять и получать денежные переводы, которые доступны только в гривне, в отделениях НП.

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Чтобы перевести деньги, клиенту потребуется:

  • иметь при себе удостоверение личности;
  • знать полное имя получателя и страну назначения;
  • после оплаты транзакции отправитель получает от оператора контрольный номер денежного перевода, который должен передать получателю.

Напомним, в конце июля "Новая почта" совершила тестовую отправку посылки с помощью беспилотного самолета Discovery (украинской компании "Аэродрон"). Расстояние в 480 км с отправлением БПЛА пролетел впервые в мире.

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