Большая чистка закончилась. Что происходит с курсом биткоина

Bitcoin удержался / Фото: AFP

Биткоин после недавних курсовых качелей, временно закрепился в новом коридоре. 27 мая главная криптовалюта торгуется в районе 39,5 тыс. долларов за коин, как и накануне. Несмотря на кратковременное падение до 37 тыс. долларов утром, биткоин не достиг недавних минимумов. Впрочем, и до апрельских исторических максимумов (выше 60 тыс. долларов) "битку" еще далеко.

Падение биткоина сейчас почти остановилось, т.к. многие трейдеры рассчитывают на смену рыночных тенденций, пишет Reuters. Аналитики считают, что сегодняшнее падение было относительно скромным по сравнению с недавней волатильностью. По мнению экспертов, ранее рынок нашел нижний предел.

"Большая чистка, вероятно, уже произошла", – сказал аналитик IG Markets Кайл Родда.

Курс биткоина 27 мая, по данным CoinDesk Реклама

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Напомним, майское адение биткоина началось после того, как Илон Маск заявил, что Tesla перестает принимать оплату в биткоине из-за опасений в отношении экологичности добычи криптовалюты. Ранее Маск не раз высказывался в пользу криптовалюты, поэтому рынок воспринял его слова как изменение общей позиции. Кроме того, Китай ввел ограничения на майнинг и использование криптовалюты, что тоже подкосило рынок.

При этом биткоин-киты – держатели 10-100 тыс. монет – воспользовались паникой на рынке криптовалют. Они скупили в общей сложности 122,5 тыс. биткоинов на более чем 440 млн долларов.