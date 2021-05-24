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Биткоин-киты воспользовались паникой на рынке криптовалют

24 мая, 09:09

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Самую высокую активность проявили покупатели из США. Рынок цифровых активов уже очень скоро восстановится после обвала, считают аналитики

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Биткоин-киты – держатели 10-100 тыс. монет криптовалюты – воспользовались недавним обвалом биткоина. За время паники на рынках они скупили в общей сложности 122,5 тыс. биткоинов. По нынешнему курсу это более 440 млн долларов. Такое поведение крупных биткоин-холдеров вселят в рынок оптимизм по поводу дальнейшей судьбы актива, считают аналитики Crypto.Pro.

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Большая часть трафика на криптовалютные биржи пришла из Соединенных Штатов, подсчитал основатель Morgan Creek Digital Энтони Помплиано.

"Каждый раз при существенной ликвидации есть хороший шанс для покупки. Я не удивлюсь, если Bitcoin и Ethreum за неделю восстановят потерянное при падении", – добавил соучредитель Three Arrows Capital Кайл Дэвис.

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Впрочем, пока что ситуация другая. За выходные криптовалюта подешевела с 40 тысяч долл. до 31,1 тысячи долл. За ночь воскресенья курс восстановился до 35 тысяч долл., но показывает снижение в суточном выражении. По состоянию на утро 24 мая биткоин снова торгуется в районе 39 тыс. долларов за монету, свидетельствуют данные CoinDesk.

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Курс биткоина 24 мая

Курс биткоина 24 мая

Напомним, ранее старший аналитик Hamilton Алекс Шустер объяснял сайту "Сегодня", почему биткоин – это не способ сбережения средств.

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