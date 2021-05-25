Українська
$ 27,43
33,49
  1. Новости экономики
  2. Новости криптовалют

Илон Маск снова передумал. Твит миллиардера взбодрил биткоин и Ethereum

25 мая, 09:01

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Главная криптовалюта дважды возвращалась к психологической отметке, а "эфир" показал суточный рост более 20%

Биткоин и Ethereum вернулись к росту

Биткоин и Ethereum вернулись к росту / Фото: AFP, Pixabay

Основатель Tesla Илон Маск, который недавно обвалил курс биткоина заявлением о неэкологичности криптовалют, встретился с американскими майнерами. Они пообещали развивать использование возобновляемых источников энергии при добыче криптовалют. Твит Маска об этом оживил ситуацию на рынке: биткоин дважды за ночь приближался к психологической отметке в 40 тыс. долларов, а Ethereum и XRP показали суточный рост в районе 20%.

Реклама

"Поговорил с майнерами Bitcoin из Северной Америки. Они согласились опубликовать действующий и будущий планы использования возобновляемых источников электроэнергии. Также они обратятся к майнерам по всему миру с просьбой провести аналогичную работу. Многообещающий потенциал", – написал Маск.

По состоянию на утро 25 мая курс биткоина откатился к 38 тыс. долларов. Пиковое значение за сутки – 39,97 тыс. долларов. Такого не происходило с 21 мая. Капитализация главной криптовалюты составляет более 700 млрд долларов, свидетельствуют данные CoinDesk.

Курс биткоина 25 мая
Реклама

Курс биткоина 25 мая

Курс Etheteum, который считается более перспективной в плане экологичности технологией, вырос за сутки аж на 21%. Ночью эфириум поднимался выше 2750 долларов за монету. Это максимум почти за неделю.

В тренде
Доллар в Украине ползет вниз, а евро уже вернулся к росту: курс валют НБУ
НБУ обновил курс доллара
В тренде
Рекордные 100 млн тонн зерна и два украденных "Крыма" – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ
Коллаж: "Сегодня"
В тренде
Украина готова установить абсолютный рекорд: 100 млн тонн зерновых
Поле пшеницы

Курс эфириума 25 мая

Курс эфириума 25 мая

Впрочем, аналитики Уолл-стрит отмечают, что тренд на снижение курса продолжится в ближайшее время. При худшем варианте развития событий падение может перейти на акции компаний технологического сектора, передает CNBC. Также эксперты уверены, что резкие колебания курса криптовалюты продолжатся.

Реклама

Читайте также: Обвал биткоина не стал сюрпризом. И это главная проблема криптовалюты

По данным Coin Metrics, только в мае биткоин пережил 14 дней спада. В 2021 году уже было 39 дней с ежедневными колебаниями на 5% и более в обоих направлениях. В 2020 году таких дней было 42.

Напомним, биткоин-киты – держатели 10-100 тыс. монет – воспользовались паникой на рынке криптовалют. Они скупили в общей сложности 122,5 тыс. биткоинов на более чем 440 млн долларов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Курс биткоина рухнул. Инвесторы начали массированную скупку криптовалюты
Курс биткоина рухнул. Инвесторы начали массированную скупку криптовалютыКриптовалюта
Маск одним словом снова обвалил курс биткоина
Маск одним словом снова обвалил курс биткоинаКриптовалюта
Золото подорожало, а биткоин валится вниз – как это связано
Золото подорожало, а биткоин валится вниз – как это связаноКриптовалюта
Обвал биткоина не стал сюрпризом. И это главная проблема криптовалюты
Обвал биткоина не стал сюрпризом. И это главная проблема криптовалютыКриптовалюта
Биткоин рухнул на 30% и опустился ниже психологической отметки
Биткоин рухнул на 30% и опустился ниже психологической отметкиКриптовалюта
Биткоин-киты воспользовались паникой на рынке криптовалют
Биткоин-киты воспользовались паникой на рынке криптовалютКриптовалюта

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять