Более 22 млн в день: на что украинцы тратят "тысячу Зеленского"

Украинцы уже потратили более 130 млн. гривен / Фото: коллаж: УНИАН/Сегодня
В президентской программе "єПідтримка" зарегистрировались уже 4 миллиона вакцинированных двумя дозами украинцев, а те, кто уже получил 1000 грн, потратили 134 млн грн.
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмигаль в эфире одного из телеканалов.
По словам Шмыгаля, чаще всего украинцы тратили "ковидную" тысячу на книги, билеты в кинотеатры и путешествия по железной дороге.
Премьер-министр напомнил, что это уже вторая программа помощи бизнесу в этом году, а выплаты первыми начал делать Monobank, уже с 16 декабря.
Как потратить тысячу Зеленского?
Все вакцинированные двумя дозами украинцы могут получить от государства 1000 грн на виртуальную карту, которую нужно оформить в одном из банков-партнеров.
В самой программе "єПідтримка" нужно зарегистрироваться через онлайн-портал "Дія", однако потратить свой бонус, как вздумается, нельзя.
"Тысячей Зеленского" можно оплатить:
- книги;
- билеты в театр, на концерт, в кинотеатр или в музей;
- билеты на любой вид транспорта в пределах Украины;
- абонемент в спортзал;
- лица старше 60 лет смогут купить лекарство, однако только с 1 января.
Однако некоторые изобретательны украинцы научились обходить ограничения, и смогли купить на "ковидную" тысячу даже алкоголь.
"Сегодня" также создали подробную инструкцию, как получить выплаты.