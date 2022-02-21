BMW, Mazda или Audi? Какие автомобили лучше всего покупать в 2022 году

Какие автомобили в 2022 году стоит покупать украинцам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Американские специалисты назвали самые лучшие автомобильные бренды и модели 2022 года.
Рейтинг автомарок был опубликован на сайте Consumer Reports.
Всего в рейтинг попали 32 бренда. Рейтинг составляли на основе отзывы владельцев авто. Также учитывали результаты тест-драйвов и уровень безопасности автомобилей.
Рейтинг лучших автомобилей:
- Subaru — 81 балл
- Mazda, BMW — 78 баллов
- Honda, Lexus 77 баллов
- Audi — 75 баллов,
- Porsche, MINI, Toyota — 74 балла,
- Infiniti — 72 балла.
В конце списка оказались Jeep, Mitsubishi, GMC и Land Rover. Среди американских моделей авто лучшей маркой стал Buick с 72 баллами, а Tesla расположилась на 23-й строчке из 32, заработав те же 60 баллов, что и Chevrolet с Mercedes-Benz.
Какие авто покупали украинцы в 2021 году
Самый популярный автомобиль среди наших соотечественников — Toyota. В 2021 году сразу 15 232 авто этой марки получили свои регистрационные номера, что на 14% больше, чем в 2020 году. Самой популярной моделью стал компактный кроссовер Toyota RAV-4 – 6066 регистраций.
Еще украинцам нравится Renault – 13 475 шт. Но в прошлом году продали на 6% меньше автомобилей. Лидером марки был Renault Duster – 5602 регистрации.
Еще украинцам пришелся по душе автомобиль Kia – 9138 шт. Это на 50% больше, чем в прошлом году. Самая популярная модель – Sportage, такое авто купили 7124 украинца.
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