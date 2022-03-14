Бизнес заработает по-новому: какие изменения ждут украинцев

Законопроект призван помочь бизнесу во время войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Налоговый комитет Верховной Рады утвердил текст нового законопроекта о поддержке бизнеса (№ 7137-д). Он включает нормы об уменьшении НДС и акциза на горючее.

Об этом сообщил член налогового комитета, нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

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Он отметил, что по инициативе правительства на время военного положения для крупного бизнеса будет значительно расширена возможность воспользоваться опцией единого налога:

лимит повышен с 10 млн до 10 млрд;

налог 2% от оборота;

снятие ограничения по количеству рабочих;

снятие ограничения по видам деятельности (кроме подакцизных товаров и игорного бизнеса);

правительство получает право определять порядок уплаты налога.

Среди других норм:

Не считается поставкой (не облагается налогом) передача горючего через принудительное отчуждение или изъятие имущества для нужд государства, передача ВСУ и другим, а также предоставление горючего как гуманитарной помощи. Такое горючее освобождается от акциза. Фактические проверки могут проводиться по обеспечению возможности рассчитываться картой. Останавливается течение всех сроков, контроль за соблюдением которых возлагается на ГНС на время военного положения. Ущерб, причиненный контролирующими органами в результате форс-мажорных обстоятельств в период военного положения, не будет возмещаться. Пеня не будет начисляться за нарушения, возникшие в результате форс-мажоров во время военного положения. Благотворительная помощь, предоставленная участникам боевых действий и лицам, проживающим на территории боевых действий, не облагается НДФЛ. Также не облагается НДФЛ вся нецелевая благотворительная помощь, оказываемая лицам, пострадавшим в результате вооруженной агрессии РФ. Пеня за несвоевременное бюджетное возмещение НДС не будет начисляться, если несвоевременное возмещение произошло в результате форс-мажорных обстоятельств. Предоставлено право на налоговую скидку в размере 16% (вместо 4% сейчас) на пожертвование неприбыльным организациям. Предоставляется освобождение от налогообложения НДС за ввоз и поставки в Украину СИЗ, если эта продукция предоставляется для нужд добровольческих формирований территориальных общин. НДС не уплачивается за товары, которые были уничтожены во время войны, а также переданы на нужды обороны. Разрешается включать в налоговый кредит по НДС суммы, по которым еще не зарегистрированы налоговые накладные, но имеются необходимые первичные документы. Такие накладные должны быть зарегистрированы в течение 6 месяцев с момента прекращения военного положения. 0 ставки акциза и 7% НДС на горючее. Не считается нарушением требований к деятельности неприбыльных организаций передача средств ВСУ и др., а также учреждениям здравоохранения, независимо от вида благотворительной деятельности, указанной в уставных документах. Восстанавливаются все фактические проверки. Даже те, которые были запрещены на время карантина. Возобновляются камеральные проверки по декларациям, по которым подано заявление на возврат бюджетного возмещения НДС. Ограничения по отнесению к расходам предоставленной благотворительной помощи в размере не выше 4% от размера прибыли не применяются к благотворительной помощи, предоставленной учреждениям здравоохранения и на спецсчет НБУ на поддержку Вооруженных сил. С марта 2022 года до конца года освобождаются от платы за землю плательщики, чья земля расположена на территориях, на которых ведутся боевые действия. Список территорий определяется КМУ. За 2022 и 2023 годы не оплачивается МНО за земли, где ведутся боевые действия. В 2022 году не уплачивается экологический налог на территориях, на которых ведутся боевые действия. На время военного положения для банков, других финансовых учреждений и контролирующих органов останавливается течение сроков, определенных для сообщения об открытии или закрытии счета, о взятии счета на учет или отказе во взятии контролирующим органом счета на учет. В случае неполучения финансовым учреждением уведомления (квитанции) контролирующего органа о подтверждении факта принятия уведомления об открытии счета по таким счетам могут производиться расходные операции без получения подтверждения. На время военного положения предоставление электронных сервисов и прием электронных документов от налогоплательщиков осуществляются в рабочие дни с 8 до 18 часов. Временно, на период до прекращения военного положения, разрешается импорт и реализация табачных изделий без установленной маркировки, но с маркировкой в соответствии с требованиями ЕС. Санкции за нарушение закона о РРО не применяются до завершения военного положения, кроме санкций за нарушение при продаже подакцизной продукции. С 1 марта до прекращения военного положения + 12 месяцев ФЛП, лица, ведущие независимую профессиональную деятельность и члены фермерского хозяйства не платят ЕСВ за себя. Упрощенцам 2-3-й групп разрешается не платить ЕСВ за мобилизованных работников. Такие суммы будут уплачены за счет госбюджета. На период военного положения и в течение 3 месяцев после его окончания штрафы и пеня по ЕСВ не применяются, а проверки не проводятся. Расширяются полномочия НБУ на период военного положения. Разрешается НБУ на время военного положения приобретать ценные бумаги у эмитентов. Предусматривается уплата НБУ прибыли за 2021 год в 1-м квартале 2022 года. Останавливается право банков выдавать бланковые кредиты. На время ВС +4 мес. отменяется обязанность НБУ относить банки к категории по основаниям, если банк в течение 30 календарных дней подряд допустил нарушение минимального значения норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала или допустил нарушение значения хотя бы одного из нормативов ликвидности ниже минимальных нормативных значений. На время ВС + 4 мес. отменяется обязанность НБУ относить банки к категории неплатежеспособных в случае уменьшения норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала и/или норматива достаточности основного капитала на 50 и более процентов от минимального уровня. Предоставляется ряд послаблений по финмониторингу для банков на время ВП. На время ВС + 30 дней убирается ответственность за несвоевременную уплату по потребительским кредитам. На время ВС + 30 дней запрещается взыскание имущества по ипотеке и выселение жильцов. Не распространяется на новозаключенные ипотечные договоры. Чиновникам устанавливается ограничение по заработной плате на время ВП в размере до 10 МЗП, кроме непосредственно задействованных в мероприятиях, необходимых для обороны Украины. ГНС наделяется правом составлять протоколы за нарушение порядка проведения наличных расчетов и расчетов с использованием электронных платежных средств. Разрешается конфискация имущества не только у госкомпаний РФ, но и у всех граждан и компаний РФ.

Помощь от государства

Наемные работники и ФЛП 1-4-й групп, которые проживают в населенных пунктах, где ведутся активные боевые действия, смогут получить 6,5 тыс. грн помощи от государства. Деньги выдают по аналогии с "єПідтримкою".

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Для этого нужно:

Зайти в "Дію", нажать "Послуги" — "єПідтримка". Выбрать карту "єПідтримка". Как оформить карту, можно узнать за ссылке. Нажмите кнопку "Отримати допомогу". Ожидать зачисления средств в течение 10 дней.

Подавайте заявку, даже если вы уже получили 1000 грн за вакцинацию. Потратить помощь можно на любые товары или услуги.

Раньше мы рассказывали, что украинский бизнес может сделать, чтобы помочь Украине во время военного положения.

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