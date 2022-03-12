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На Закарпатье закончился бензин: в чем причина, и когда снова подвезут топливо

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
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12 марта, 19:25
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Эксперт рассказал о причинах дефицита и дал прогноз, когда наладят поставки
Заправки в городе опустели
Заправки в городе опустели / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Корреспондент "Сегодня" из Ужгорода сообщил, что заправки города опустели. Практически на всех АЗС закончилось топливо, а на тех, где оно еще осталось, выстроились многочасовые очереди. Чтобы наладить поставки, правительство меняет правила на рынке топлива.

Мы вместе с экспертами разбирались в причинах сложившейся ситуации, а также попытались выяснить, когда топливо снова появится в продаже.

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То густо, то пусто

Ситуация с бензином в Украине сейчас выглядит неоднозначно. В одних регионах топлива нет или его продают с ограничениями.

Мы нашли себе жилье в Ужгороде. И вот в последние дни на заправках наблюдается коллапс. Сегодня не было бензина на WOG, на Amic, нашел бензин только на заправке BVS, но там была очередь на несколько часов, – говорит киевлянин Дмитрий.

При этом в соседней Ивано-Франковской области бензин есть и без очередей. Более того, на некоторых АЗС даже нет ограничений в виде привычного лимита заправки в 20 литров.

У нас на заправке Avis в Ворохте завезли топливо несколько дней назад, – говорит киевлянин Андрей. – Все спокойно заправляются, очередей не было. Что самое интересное, за это время раскупили только премиальный бензин, а обычные виды бензина и дизеля были в наличии. Правда, на дизель вчера было ограничение 20 литров. А на ОККО в соседнем селе знакомые заправились без проблем даже по топливным талонам. На некоторых АЗС действительно нет бензина, но пока что нет проблем заправиться где-то рядом.

Эксперты говорят, что ситуация на заправках сейчас непредсказуемая из-за сбоев логистики. Дело в том, что в регионе, где жил условно миллион человек, приехали еще 2 млн беженцев и большинство из них на машинах.

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С началом войны логистика поставок и их оперативность сильно изменилась. Потребление распределено неравномерно. Особенно сложная ситуация в транзитных регионах, через которые идет поток беженцев. Поставщики пытаются наладить работу в новых условиях, – пояснил "Сегодня" директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн.

Что будет дальше

В ближайшее время, по словам эксперта, ситуация должна коренным образом измениться. Дело в том, что скоро парламент должен проголосовать за снижение налогов, что приведет к стабилизации цен на АЗС.

Кабмин пересмотрел формулу ценообразования и обратился к Раде с законопроектом снизить НДС до 7% и обнулить акциз на нефтепродукты. Что это даст? Если брать среднюю котировку с начала марта, предельная стоимость бензина составит около 38 грн/л, ДТ – около 35 грн. Это соответственно на 8 и 5 грн меньше, чем было бы по действующей формуле, – говорит Сергей Куюн.

По его словам, такое решение позволит трейдерам начать завозить больше топлива. Ведь многие из них ждут снижения налогов, чтобы не растамаживать импортное топливо по нынешним правилам с учетом высоких налогов.

Также на рассмотрении Кабмина находится временная отмена технического регламента на нефтепродукты, что позволит импортировать топливо более низких экологических стандартов. В свою очередь это расширит возможности поиска новых партий для наполнения рынка, – резюмирует Сергей Куюн.

Ранее мы писали о том, что цены на нефть достигли максимума с 2008 года, а также рассказывали, как правильно распоряжаться деньгами во время войны.

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Александр Болтян, аналитик компании Esperio
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