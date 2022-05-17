Бизнес взбунтовался против Гетманцева: в чем обвиняют главу налогового комитета

ФЛП требуют отставки Гетманцева / Фото: Коллаж: Сегодня

В самом начале войны государство пошло на радикальное упрощение ведения бизнеса в Украине. Правда, было это на словах. Правительство пообещало, что таможенное оформление товаров не будет занимать больше 15 минут. Но бизнес жалуется, что таможенники не хотят оформлять товары по такой процедуре.

Более того, в налоговой сфере после периода либерализации зазвучали идеи повышения налогов. Виновным, как в бюрократизации таможенных процедур, так и в закручивании гаек в падающей экономике, предприниматели называют главу налогового комитета парламента Даниила Гетманцева и требуют его уволить. "Сегодня" вместе с экспертами разбирались, в чем его обвиняет бизнес.

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Письмо президенту

В Украине наблюдается новый налоговый майдан. Правда, из-за того, что во время войны устраивать массовые мероприятия и митинги под офисом президента нельзя, все протесты пока что виртуальные.

Чтобы озвучить свои требования украинские предприниматели написали открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому. В нем они просят главу государства уволить Данила Гетманцева с должности секретаря Национального совета по восстановлению Украины и председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады.

В письме говорится о том, что "Украина занимает 130-е место в рейтинге экономической свободы — что является иллюстрацией непривлекательности страны для ведения бизнеса. Именно это мешает Украине совершить прорыв. Уплата налогов в Украине требует в 1,5 раза больше времени, чем в среднем по миру... А внедрение цифровой таможни удивительным образом проваливается".

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"Олицетворением регрессивного, популистского социалистического подхода является председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев. Он является последовательным противником экономической свободы, сторонником более жесткого государственного регулирования и подавления предпринимательской инициативы, что делает нашу деятельность невозможной", – говорится в письме.

Предприниматели заявляют, что научные труды и профессиональная деятельность г-на Гетманцева свидетельствуют о том, что он является активным сторонником марксистских, социалистических идей и советского образа жизни, противником рыночной экономики и связанных с ней прав и свобод, идущей в разрез интересам страны.

"Действия господина Гетманцева в должности главы Комитета наносят сокрушительный вред как экономике Украины, так и ее репутации. Недавние заявления г-на Гетманцева о повышении налогов уже привели к тому, что многие предприниматели уже отказались от инвестиционных проектов в Украине и переносят их в европейские страны", – говорят предприниматели.

Под этим документом уже подписалось несколько тысяч предпринимателей. Поэтому самому Гетманцеву пришлось реагировать на этот документ и звать "подписантов на встречу в комитете".

Последняя капля

Эксперты говорят, что последней каплей, которая прорвала терпение бизнеса могла стать попытка Гетманцева провести законопроект 7311, который отменял снижение налогов в военное время, а также увеличивал ставки ныне действующих налогов.

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"В частности законопроект могу добить селян, фактически ликвидировав льготу, которая была принята в марте, на период военного времени. Он хотел обязать автоматически снимать 18% налог с каждой продажи молока или другой продукции юрлицам. Это фактически ликвидирует льготу и увеличивает себестоимость производимой сельхозпродукции делая ее менее конкурентной и ставя селян на грань выживания", – говорит экономист Даниил Монин.

По его словам, в законопроекте 3711 были и другие, не менее "трешевые нормы", которые касались отмены ряда льгот и повышения в 2 раза ставок военного сбора – с 1,5% до 3%.

Свято место пусто не бывает

Интересно, что большинство экспертов, с которыми мы поговорили, уверены, что Гетманцев находится на своем месте, потому что власть разделяет его взгляды на экономику.

"К сожалению, война не отучила главу налогового комитета ВРУ Данила Гетманцева от вредных глупостей в экономике, и он снова начал петь "старые песни о главном". В ответ возникла инициатива по сбору подписей за отставку фискала-депутата с должности председателя комитета. Но Гетманцев – это больше не о человеке, а о должности. У каждого президента должен быть свой Гетманцев, – говорит Директор по коммуникациям Центра социально-экономических исследований CASE Украина Николай Малуха.

По его словам, у прошлого президента Петра Порошенко была своя "предшественница Даниила Гетманцева" Нина Южанина. Ее риторика, ее деятельность один в один совпадали со своим преемником: она выступала за фискализацию и РРО, против ФЛП, против ИТ, которых мечтала перевести в общую форму налогообложения; была против доступного растаможивания подержанных авто и т.п.

Похожую мысль высказывают и представители бизнеса. Они понимают, что даже если добьются увольнения депутата, то на его место придет человек с похожими взглядами.

"К сожалению, проблема не в самом Гетманцеве, а в том, что подобное мировоззрение на экономические процессы имеет подавляющее большинство власть имущих, потому что кто-то за эти законы голосует, кто-то их подписывает. Поэтому увольнением одного депутата, пусть и такого одиозного, проблему не решить. Но прецедент положительный, украинцы время от времени должны напоминать чиновникам, кто в доме хозяин", – написал на своей странице в Facebook совладелец "Новой почты" Владимир Поперешнюк.

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